Vianoce u Pellegriniho: Tradičné, no predsa inak! Sviatky sa nemenia už päť generácií, TOTO si váži najviac

BRATISLAVA - Vianoce u šéfa mimoparlamentnej strany Hlas Petra Pellegriniho sú tradičné a vyzerajú rovnako, odkedy sa narodil. Kapustnicu aj rybu však podávajú trošku inak, ako ostatní. V tejto dobe mu chýbajú stretnutia s priateľmi, no rodinné stretnutia sú tie, ktoré si treba vážiť. V hektickej dobe je najviac vďační za pokoj.

Štedrá večera u Pellegriniho je tradičná a vyzerá rovnako, odkedy sa narodil. "Tak ako ju robila moja stará mama, robí ju aj moja mama," povedal pre Topky.

Menu je skromné, kapustnicu aj rybu podávajú inak

Menu je skromné, no príjemné. "Je to vždy oblátka s medom, spolu rozkrojíme jabĺčko, aby sme videli, či budeme všetci zdraví. Rozlúska sa orech, z ktorého sa podelí všetkým za stolom a, samozrejme, všetci zjeme aj strúčik cesnaku, aby sme boli zdraví," uviedol.

Pellegrini s rodičmi Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Niektoré chody sa však od tých klasických mierne líšia. "Kapustnice je u nás bez mäsa, sú tam len hríby, takže je taká pôstna. Potom máme ryby, kapra alebo filé, podľa toho, kto má čo rád, ale nie so zemiakovým šalátom, ale s chlebíkom. na záver sú potom opekance s makom a cukrom," povedal s tým, že na chutiach ani receptoch sa nič nezmenilo a je za to rád.

Tradície sú rovnaké už päť generácií

Ani jedny Vianoce nevynechali nič z toho, čo Pellegrini opísal, takto sa to u nich traduje už štyri alebo päť generácií. Čo sa mu páči je, že majú vždy prestreté pre jedného navyše. "Tradícia hovorí, že ak by vám človek v núdzi zaklope na dvere, tak aby si mal kde sadnúť a aby ste ho mohli k večeri pozvať," uviedol.

Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Sviatky sa snaží tráviť s rodinou, hlavne s rodičmi. "Vychutnávam si čas, kedy sú ešte medzi nami. Sú to príjemné chvíle, vždy sa na to teším," opísal s tým, že nepatrí k ľuďom, ktorí na Vianoce vymýšľajú extravagantné veci. "V tomto som tradičný Slovák a trávim ich vždy na Slovensku a ani si neviem predstaviť, žeby som bol na Štedrý deň niekde inde ako doma so svojimi blízkymi," povedal.

Pandémia COVIDU ma ovplyvnila

"Určite, aj táto, aj minuloročná. Ja som človek, ktorý je rád vonku medzi ľuďmi. Chýba mi, že či už tu v Bratislave, alebo doma v Banskej Bystrici, nemôžem ísť podvečer na vianočné trhy dať si punč alebo varené víno a vyvetrať sa s kamarátmi a podebatovať s ľuďmi. O toto sme ukrátení, to mi asi najviac chýba," skonštatoval.

Zdroj: FB/Peter Pellegrini

"Chvalabohu, tým, že sa môžeme stretnúť aspoň v tej rodine, tak to je dôležité. To sú tie skutočné Vianoce, no trošku mi ten humbuk okolo toho chýba, námestia plné ľudí, plné hudby a dobrej nálady. Bez toho sú také smutné," priznal sa.

Najväčším darom je pokoj

Už niekoľko rokov majú v rodine dohodu, že Vianoce nie sú o veľkých daroch. "Uvedomili sme si, že Vianoce sú o atmosfére a o tom, že sme spolu. Vidíme sa a máme trošku kľudu sami pre seba. Darčeky sú skôr symbolické, možno nejaká knižka alebo niečo, čo bežne potrebuje," uviedol s tým, že nič nie je obrovské ani prehnané. "Odkedy má moja sestra malého syna, tak tie darčeky sa sústreďujú na neho a všetci sa tešíme z toho, že sa malý teší z darčekov. My starší a dospelí si vychutnávame vzájomnú spoločnosť a atmosféru," uviedol.

"Pri tom všetkom, čo som za posledné roky zažil a akú prácu vykonávam, je pre mňa najväčším darom ten pokoj, ktorý sa šíri ulicami od Štedrého dňa až po Štefana, kedy celé Slovensko stíche a ukľudní sa. Vtedy je to naozaj balzam na dušu," povedal.

Na Silvestra plány nemám

Silvester v posledných rokoch neplánuje. "Nemám žiadny plán, takže to bude asi veľmi pokojný Silvester opäť strávený na Slovensku. Nepatrím medzi tých, ktorí cez novoročné obdobie opúšťajú Slovensko a idú niekde do krajín, kde je teplejšie. Som zástancom toho, že keď je tu zima, sneh, máme sa lyžovať, keď je teplo, máme sa kúpať," dodal s tým, že ho nikto nestretne v Dubaji ani v Thajsku, ani v iných vychytených destináciách, kam Slováci radi cestujú.