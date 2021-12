Vláda podľa Pellegriniho zlyhala pri vlnách pandémie: Sklamaním je aj postoj k referendu

Pellegrini hovorí o dvoch najväčších zlyhaniach vlády. "Prvým je výkon, ktorý predstavili v druhej a, žiaľ, aj tretej vlne. Bolo to fatálne zlyhanie vlády a Slovensko bolo vďaka tomu určitý čas najhoršie na svete," ozrejmil.

Pellegrini prízvukuje, že podporením návrhu o zvýhodnení zaočkovaných seniorov nepodporil vládu

Vládu kritizuje aj za to, že neurobila nič, aby umožnila ľuďom vyjadriť svoj názor v referende o predčasných parlamentných voľbách "tak, ako sa to v demokratickej krajine patrí". Vláda podľa Pellegriniho naťahuje čas a vysiela signály, že nemieni s tým nič robiť ani do budúcna. Je to podľa neho odkaz ľuďom, že vo voľbách ich potrebujú, a potom ich moc končí. "Ak by som niečo ocenil, tak možno to, že vláda našla aspoň 100 eur pre deti - septembrový jednorazový rodinný prídavok. Aj keď si myslím, že je to málo," skonštatoval. Oceňuje tiež zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. "To sú z hľadiska životného prostredia pozitívne veci," dodal líder Hlasu-SD.

Opozičné strany spolu s odborármi iniciovali petíciu za referendum o predčasných voľbách. Podporilo ju viac ako 585.000 ľudí. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v prípade petície obrátila na Ústavný súd SR, ktorý v júli rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia NR SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by parlament rozhodol o zmene Ústavy SR a následne prijal uznesenie, ktorým by požiadal o jeho konanie.