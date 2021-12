Vianoce u Gröhlinga: Toto môžem robiť len ja a otec! S COVIDOM je to náročné, papučová kultúra nesmie chýbať

BRATISLAVA - Minister školstva Branislav Gröhling bude tráviť tento rok Vianoce doma. Držia sa klasických tradícií a jednu činnosť môže robiť len on spolu s otcom. Najviac mu chýbajú stretnutia s priateľmi, no snaží sa byť čo najzodpovednejší. O tom, ako trávi Vianoce a čo ho COVID naučil, porozprával Gröhling pre Topky.sk.

Pandémia je náročná pre všetkých. Ministrovi školstva najviac chýbajú stretnutia s priateľmi, no o to viac si váži čas strávený s rodinou. COVID ho naučil byť viac trpezlivý, aj keď občas je to náročné. Teší sa, ako si doma vyloži nohy, pustí film a bude jesť koláče v "papučovej kultúre".

VIDEO Minister školstva želá čitateľom Topiek, aby sviatky prežili najmä v zdraví!

Papučová kultúra a... toto robím len s otcom!

Minister školstva bude tráviť vianočné sviatky doma v kruhu najbližšej rodina. "Všetci sme 3-krát zaočkovaní a budeme sa snažiť obmedziť stretávanie s ďalšími ľuďmi. Máme doma klasické tradície, ktoré si pamätám od detstva. Otec vždy hádzal orech do kúta izby pre šťastie a my ako deti sme to vždy hľadali a mali sme z toho zábavu," napísal pre Topky Gröhling.

Zdroj: archív B. G.

"Na večeru jeme šošovicovú polievku so slivkami a následne kapra so zemiakovým šalátom. Ak trávim Vianoce s rodičmi, tak vysmážať rybu môžeme iba ja s otcom a do toho nám nikto nesmie zasahovať. Večer nás bude čakať klasická „papučová kultúra“ a pozeranie vianočných filmov," opísal.

Toto je pre mňa najlepší darček

Gröhling sa nechystá nikam a plánuje obmedziť aj stretávanie a cestovanie na minimum. "V podstate sa na to teším. Trávenie Vianoc doma mám veľmi rád. Rád pozerám klasické vianočné filmy, mám rád vianočnú atmosféru, výzdobu, jedlo, pečivo a rád pečiem. Niekedy moje Vianoce vyzerajú tak, že sa ráno zdvihnem z postele, presuniem sa na gauč a celý deň pozerám rozprávky a vyjedám koláče," uviedol, že Vianoce doma sú pre neho ideálny spôsob, ako táviť sviatky.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

A čo darčeky? "Niektoré darčeky som objednal z internetu, ale sú to iba drobnosti. Darčeky podľa mňa nie sú na Vianociach to najdôležitejšie. Na Vianociach mám najradšej atmosféru celého obdobia. Mám rád vianočné jedlo, kapustnicu, šunku, koláče, výzdobu a čas strávený s blízkymi. To je pre mňa najlepší darček," ozrejmil šéf rezortu školstva.

Stretnutia s priateľmi mi chýbajú, no snažím sa byť zodpovedný

Vianoce počas COVIDU nie sú jednoduché pre nikoho. Ministrovi najviac chýbajú stretnutia s priateľmi. "Počas celého roka človek nestíha a sviatky boli ten čas, kedy sme sa zastavili a vedeli sme si nájsť čas na stretnutia. To mi tento rok bude chýbať," uviedol. "Snažím sa byť čo najzodpovednejší, preto sa aj stretávam len s najbližšími. Na jednej strane mi budú chýbať stretnutia s inými ľuďmi no na druhej strane sám chcem robiť všetko preto, aby ďalšie Vianoce boli už pokojnejšie," vysvetlil.

Gröhling si myslí, že COVID naučil každého oveľa viac si vážiť zdravie. "Rovnako si vážim stretnutia s blízkymi, kamarátmi aj s inými ľuďmi. To nenahradí žiadna technológia, žiadny telefón ani Skype. Hlavné je ale asi to zdravie a myslím si, že v tomto čase by sme sa mali čo najlepšie chrániť," myslí si. S tým, ako rýchlo sa vírus šíri, sa mu bude ťažké vyhnúť a preto je podľa ministra dôležité zaočkovať sa, aby sme sa vyhli zlému priebehu.

S COVIDOM na chrbte je to náročné

Čo bolo pre neho počas dvoch rokov pandémie najťažšie? "Tak ako pre všetkých to bolo neustále prispôsobovanie sa novým podmienkam. Do toho sa snažíme realizovať všetky plány a zmeny, ale je to náročné robiť s covidom na chrbte," uviedol s tým, že okrem zdravia si ľudia začali viac vážiť obyčajný život.

"Myslím si, že všetkých nás covid naučil väčšej trpezlivosti, prispôsobivosti, lebo sme sa vždy museli prispôsobovať novým pravidlám a zmenám. Zároveň nás naučil asi aj pocitu súdržnosti, vždy keď som vyšiel von, videl som predavačky či čašníčky v respirátoroch, dezinfekcie na stoloch v reštaurácii, uvedomil som si, že to prežívame všetci spoločne," dodal Gröhling s tým, že všetci sme v tom spolu a iba spoločne sa z toho dostaneme. "Možno sme sa aj naučili byť viac empatickí k ostatným ľuďom, lebo chápeme, že prechádzajú náročným obdobím."