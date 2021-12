Branislav Gröhling o reforme školstva: Zavádzame takzvaný rakúsky model vysokého školstva

BRATISLAVA – Pri reforme vysokých škôl sa zavádza takzvaný rakúsky model vysokého školstva. Uviedol to v rozhovore minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že hlavným cieľom reformy je zvýšiť kvalitu slovenského vysokého školstva.

"Súčasťou reformy je aj zmena metodiky financovania vysokých škôl, ktorá cielene podporuje kvalitné pracoviská," povedal minister školstva. V zákone rezort školstva podľa šéfa rezortu prináša niekoľko kľúčových opatrení, ako je skrátenie externého štúdia, zavedenie funkčných miest docentov a profesorov, čo umožní získať na slovenské vysoké školy aj zahraničných odborníkov a napokon výkonnostné zmluvy. "Ide o zmluvy, v ktorých sa vysoká škola zaviaže splniť konkrétne ciele do dvoch rokov – napríklad počet absolventov alebo zlepšenie uplatnenia absolventov. Keď tieto ciele škola splní, dostane financie," doplnil minister školstva.

Čo sa týka spájania vysokých škôl, rezort školstva vyhlásil rozvojové projekty, do ktorých sa prihlásilo niekoľko vysokých škôl. "Je to predpríprava prvých krokov súvisiacich s možným spojením vysokých škôl. Takýto krok však do veľkej miery závisí aj od záujmu univerzít a ich snahy spájať odborné a vedecké kapacity pod jednu strechu," uzavrel minister.

S návrhom novely vysokoškolského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú už schválila vláda, opakovane nesúhlasili reprezentácie vysokých škôl. Na znak nesúhlasu s novelou zákona sa 16. novembra konal Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Vznikla aj petícia Za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, ktorú podpísalo viac ako 20.000 ľudí.