Slovensko pomohlo trom východným krajinám začleniť sa do spoločného trhu EÚ, hovorí Heger

BRUSEL - Slovenská diplomacia pomohla presadiť, aby sa do záverov stredajšieho bruselského summitu EÚ - Východné partnerstvo dostala zmienka, že Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina budú začlenené do európskeho spoločného trhu. Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger počas priebehu vrcholnej schôdzky.

Premiér povedal, že Slovensko, podobne ako ostatné členské krajiny Európskej únie, na summite vyjadrilo podporu reformnému úsiliu týchto krajín, aby mohli naďalej ekonomicky a sociálne silnieť. Lídri 27-členej Únie rokovali s najvyššími predstaviteľmi Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Bieloruska nemalo na stretnutí priame zastúpenie.

"Veľmi rád by som chcel z tohto miesta pochváliť slovenskú diplomaciu, pretože sme sa ako Slovensko významnou mierou pričinili, a je to možno naša zásluha, že v záveroch summitu sa po prvýkrát vôbec ocitlo, že tri krajiny tohto regiónu - Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina - budú začlenené do európskeho spoločného trhu," uviedol Heger.

Slovensko ponúklo ukrajinskej strane osem balíkov podpory

Zdôraznil, že ide o veľmi významnú vec a zrejme ide o najambicióznejšie závery prijaté na summite s krajinami Východného partnerstva. "Ide o krajiny, ktoré vyjadrujú záujem o európske hodnoty a my ich samozrejme podporujeme," dodal. Slovensko má podľa Hegera podobe ako iné členské krajiny eurobloku záujem na tom, aby v tomto regióne bola stabilita a kladie dôraz na reformy, ktoré ich "pozdvihnú".

"My sami s tým máme skúsenosť, prešli sme si tým za posledných tridsať rokov, takže radi pomôžeme našou expertízou. To je niečo, čo sme poskytli Ukrajine. Máme veľmi intenzívny vzťah, tam to praktizujeme a vieme to poskytnúť aj ďalej," konštatoval Heger. Spresnil, že Slovensko ponúklo doteraz ukrajinskej strane osem balíkov podpory. Na stredajšom summite sa hovorilo aj o tom, že postsovietske krajiny nedosiahnu potrebný sociálny a ekonomický rozvoj bez reforiem, pričom EÚ svojim východným susedom jasne naznačila, že im v tomto úsilí chce pomôcť.