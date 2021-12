Premiér je za povinné OČKOVANIE: Smer je zadaný a ideme po ňom! Rezort súhlasí, inak sa do normálu nevrátime

BRATISLAVA - Povinné očkovanie naberá čoraz jasnejšie kontúry. Podľa odborníkov by sa zaviesť malo, predstavitelia koalície už nevidia veľa iných možností, ako zvýšiť zaočkovanosť a ochrániť obyvateľov. Rezort zdravotníctva má vypracovať analýzu. Premiér Eduard Heger sa vyjadril jasne, je to smer, po ktorom ideme.

O povinnom očkovaní sa hovorí už niekoľko týždňov. Za poslednú pozitívnu motiváciu vo forme finančného príspevku považujú viacerí koaliční poslanci očkovací bonus pre ľudí nad 60 rokov. Potom už zrejme iná možnosť nebude. Premiér sa dnes vyjadril jasne. Za dobrú myšlienku to považuje aj rezort zdravotníctva. Ak sa nezaočkujeme, do normálu sa podľa imunológa nikdy nevrátime.

VIDEO Štvrtej vlne COVIDU sa nevyhneme, dôležitá je tretia, posilňujúca dávka

Smer je zadaný a ideme po ňom

Premiér Eduard Heger je za povinné očkovanie. "Smer je zadaný a ideme po ňom," uviedol. Reagoval tak na otázky, či bude toto riešenie presadzovať. Premiér sa v stredu zúčastní na samite EÚ a krajín Východného partnerstva, ktorý má riešiť aj pandémiu nového koronavírusu. Nemyslí si však, že v otázke povinného očkovania padne aktuálne celoeurópske rozhodnutie či nariadenia.

Lengvarského rezort to považuje za dobrú myšlienku

Povinné očkovanie vo vybraných prípadoch je podľa rezortu zdravotníctva dobrá myšlienka. "Treba o nej hovoriť, v pandémii z hľadiska ohrozenia životov o to viac. Takáto debata je absolútne legitímna," uviedla pre Topky v reakcii hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. "Technicky je to možné napríklad aj novelou vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení," uviedla.

"Tento krok sa však môže nastaviť aj legislatívnou úpravou a teda samostatným zákonom. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne pozorne počúva názory odborníkov. Po vypracovaní analýzy budeme komplexne informovať vrátane detailov," dodala.

Slovensko čaká na analýzu

Slovenská vláda už prijala uznesenia na vypracovanie právnych analýz jednotlivých možností povinného očkovania. Heger to vníma to ako signál, že partneri problematiku chápu a že táto cesta musí mať otvorené dvere. Vláda touto úlohou poverila ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a na analýze sa má podieľať aj ministerstvo spravodlivosti na čele s Máriou Kolíkovou.

Súčasťou bude aj analýza prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol pred niekoľkými dňami Lengvarský na margo analýzy s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce. Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť. Analýzu by mali predložiť do 10. januára, teda do konca aktuálne platných opatrení.

Musíme sa očkovať, premorenie skončí desaťtisíckami mŕtvych

Za povinné očkovanie je od začiatku aj imunológ Vladimír Leksa a svoje tvrdenia niekoľkokrát zopakoval. "Ak chceme zasa normálne žiť s otvorenými školami, divadlami, reštauráciami, atď. Ak chceme mať funkčnú ekonomiku, vzdelávací systém, kultúru a najmä zdravotnú starostlivosť, musí byť absolútna väčšina obyvateľstva imúnna," povedal v reakcii pre Topky Leksa.

To sa dá podľa neho dosiahnuť buď premorením, alebo povinným očkovaním, keďže to dobrovoľné skončilo na 50 percentách, čo na normálny život nestačí. "Premorenie skončí desaťtisíckami mŕtvych a rozpadom funkčnej spoločnosti a našim faktickým vypadnutím zo spoločenstva prosperujúcich štátov. Preto si myslím, že v súčasnej situácii je udržiavanie imunity prostredníctvom očkovania rozumnou cestou. Inú zatiaľ nevidím. Infikovaní sa zrejme budú vyskytovať aj napriek tomu, ale nemocnice nebudú zahltené a ľudia nebudú masovo umierať," dodal s tým, že práve to vidíme na krajinách s dostatočne zaočkovanou populáciou.

Posledný pokus na pozitívnu motiváciu

Jedným z opatrení na zvýšenie očkovania sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori dostanú 300 eur v hotovosti a parlament to schválil. "Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," povedal Matovič o finančných odmenách. Aj Remišová sa vyjadrila v tom duchu, že toto je posledná snaha motivovať ľudí, potom zrejme bude potrebné zaviesť povinné očkovanie.

Za poslednú pozitívnu motiváciu to považuje aj Juraj Šeliga. "To, kam sme sa posunuli, bude k spokojnosti epidemiológov aj občanov. Posunuli sme sa tak, aby sme sa priblížili k západným krajinám, ktoré bojujú s pandémiou tak, ako sa s ňou bojovať má," uviedol. Podľa jeho osobného názoru sme aktuálne na hranici toho, ako vieme motivovať ľudí.

Prvou motiváciou je podľa neho zdravý rozum. "Každý rozumný človek vie, že vakcína je riešenie, že chráni jeho, jeho blízkych a pomáha zdravotníkom. Druhá motivácia je finančná motivácia a tretia motivácia, ktorú ukladá štát, keď zlyhá všetko, je povinné očkovanie. Myslím, že za ten rok sme prešli procesom, aby sme začali hovoriť o povinnom očkovani a aby bolo zavedené," uviedol. Svoje slová zopakoval aj na sociálnej sieti.