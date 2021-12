Kontroverznosti okolo Hatrákovej z OĽaNO: Pri voľbe za komisárku hlasovala sama za seba, problém v tom nevidí

BRATISLAVA - Len nedávno sa o psychologičke a poslankyni za OĽaNO Kataríne Hatrákovej začalo písať v súvislosti s citlivým prípadom, týkajúcich sa detí na sociálnom úrade v Trenčíne. Teraz sa jej pozornosť venuje opäť, a to v prípade voľby komisárky pre deti, kde má oproti protikandidátke výhodu. Hatráková totiž hlasovala sama za seba a problém v tom nevidí!

archívne video

O Hatrákovej hlasovaní za vlastnú osobu v prípade voľby komisárky píše Denník N. Minulý týždeň totiž v NR SR prebiehalo o tomto bode hlasovanie. Hatráková pri tom udelila hlas sama sebe. Oproti svojej protikandidátke Anne Niku, ktorá je navyše advokátkou, tak využila "výhodu". Keďže hlasovanie bolo pomerne vyrovnané, Hatráková tak má šancu, aj vďaka vlastnému hlasu, uspieť. Spomínaná Anna Niku, keďže nie je poslankyňou NR SR, si pritom "vlastný hlas" udeliť nemôže.

Zdroj: NR SR

Rozhodnúť môže jediný hlas

Už prvé kolo hlasovania ukázalo, že medzi týmito dvoma kandidátkami je rozdiel len päť hlasov. Tesný výsledok napovedá, že rozhodnúť môže aj jediný hlas. Druhé kolo hlasovania sa uskutoční vo štvrtok. Hatráková za OĽaNO pritom získala v prvom kole 52 hlasov, právnička Anna Niku 47 hlasov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ako je na hlasovacom lístku viditeľné, Hatráková možnosť hlasovať sama za seba využila a pri všetkých protikandidátkach sa zdržala, až na jedného. Ide o práve spomínanú advokátku Niku. Pri nej bola proti.

Problém v tom nevidí

Hatráková vo "vlastnom" hlasovaní samej za seba pritom žiadny problém nevidí. "Umožňuje to rokovací poriadok a nepovažujem to za možnosť, ktorá je neférová,“ argumentuje poslankyňa OĽaNO. Neférový je podľa nej skôr spôsob, akým sa téma komunikuje. Vraj by ocenila viac informácií o odbornosti kandidátov, serióznej polemiky a debát.

Denník pripomína, že hlasovanie za vlastnú osobu pritom v minulosti "nevyužili" ani Mojmír Mamojka či Katarína Laššáková (vtedy obidvaja zo Smeru). Hlasovalo sa vtedy o kandidátoch na ústavných sudcov. Obaja ešte pred hlasovaním verejne deklarovali, že sa na tajnom hlasovaní nezúčastnia.

Predseda súdnej rady hovorí jasne

K hlasovaniu "za seba" sa vyjadril aj predseda Súdnej rady Ján Mazák, podľa ktorého žiadny zákon nezakazuje poslancovi, aby hlasoval sám za seba. "Z platného právneho poriadku, predovšetkým zo zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevyplýva zákaz alebo iné obmedzenie, aby poslanec hlasoval aj za svoju kandidatúru,“ hovorí Mazák.

Nemá práve ideálnu povesť

Hatrákovej kontroverznosť však nekončí len pri hlasoch pre seba. Vysvetľovať musela aj svoj nedávny incident, keď uskutočňovala poslanecký prieskum na sociálnom úrade v Trenčíne. Tam mala nahliadnuť do spisu detí, v ktorých prípade mala konať ešte ako psychologička. Hatráková akékoľvek pochybnosti odmieta a hovorí že do spisu detí nenahliadla.

Hatráková sa "nevyznamenala" ani v prípade exposlanca za OĽaNO Jána Heráka, ktorý figuruje v kauze ohľadom údajného zneužívania dievčat na letných táboroch. Vtedy ho obhajovala a tvrdila, že môže ísť o vymyslené výpovede. Rovnako povedala, že na jeho mieste by ako poslankyňa neskončila, Herák však napokon odišiel.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák