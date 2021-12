Poslankyňa OĽaNO s vážnym prúserom na krku: Neoprávnené konanie pri údajoch o deťoch! Liberáli zvolávajú výbor

archívne video

O najnovšej kauze informujú Hospodárske noviny. Spomínaný prípad sa týka bývalých manželov Rastislava a Soni Kuželovcov. Majú dve deti, ktoré sú vystavené veľkému psychickému tlaku.

Prípad sa začal vo februári 2020, keď otec bez vedomia matky obidve dcéry odviezol z Nórska, kde žili niekoľko rokov, na Slovensko. Dievčatá sa zo dňa na deň ocitli na Slovensku, kde však boli stratené. Žili odrazu bez matky, sietí kamarátov či iné povedomia. Jednej z dcér sa tento psychický tlak začal podpisovať aj na psychike. V prípade sa začali angažovať odborníci, medzi inými aj Hatráková (dnes poslankyňa OĽaNO).

"Pani Hatrákovú poznám od decembra 2019, keď som v snahe riešiť našu vyhrotenú situáciu s rozvodom požiadal o kontakty a dostal pár čísel na psychológov, medzi nimi aj číslo na pani Hatrákovú, ktorá mi jediná zdvihla telefón,“ povedal otec Rastislav Kužel. Jedno z dievčat tak na podnet otca Kužela navštevovalo práve psychologičku Hatrákovú. V tom čase však ešte nebola poslankyňa. Tá sa z nej stala až na jar 2020.

Hatrákovú aktuálne podporuje klub OĽaNO za komisárku pre deti. O návrhoch kandidátov na posty komisárov pre deti a zdravotne postihnutých by malo plénum rokovať vo štvrtok po Hodine otázok. Samotná voľba by sa mala konať po hlasovaní o 17.00 h.

Nazrela do spisu, vďaka tomu, že je poslankyňa

V tom čase prevzal dohľad nad spomínaným prípadom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne.

Práve do spisu spomínaných detí sa mala dostať Hatráková, ktorá tak urobila na základe svojej pozície v Národnej rade. Spolu s ďalšou poslankyňou OĽaNO Luciou Drábikovou prišli údajne tento rok na Úrad práce v Trenčíne preto, aby vykonali poslanecký prieskum, ktorý v uvedenej inštitúcii vyvolala samotná Katarína Hatráková.

Novinám to potvrdil aj predseda sociálneho výboru Vladimír Ledecký (SaS). "Poslanecký prieskum na tomto konkrétnom úrade iniciovala pani Katarína Hatráková. Jeho zvolanie, rovnako ako na iných vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bolo odôvodnené konkrétnymi podnetmi, ktoré boli doručené poslancom. Spravidla išlo o prípady s medzinárodným prvkom, teda že jeden z rodičov žije na Slovensku a druhý v zahraničí," priblížil Ledecký. Ten nevie, čo Hatráková presne zisťovala, no podotkol, že Hatráková zistenia zhrnie do správy, ktorú vypracuje a predloží výboru tak, ako jej bolo uložené.

Hatrákovej iniciatívu v prípade potvrdila aj kolegyňa Drábiková "Zaujímala sa o konkrétny prípad. Osobne o ňom nemám žiadne vedomosti, takže mňa zaujímalo hlavne fungovanie úradu vo všeobecnosti a schopnosť riešiť situácie, s ktorými sa stretávajú, v prospech detí,“ uviedla Drábiková.

Útoky na matku?

Hatráková sa mala okrem vyžiadania materiálu tiež nevhodne vyjadrovať na adresu matky detí. "Pracovníčky úradu ma upozornili, že pani poslankyňa v mojej neprítomnosti a bez poznania situácie sa nie práve vyberane vyjadrovala k mojej osobe. Mala uviesť, že nikdy nedovolí, aby deti boli vydané späť do Nórska, o čom už, mimochodom, dávno rozhodol súd, keďže v tejto krajine mám žiť zo sociálnych dávok, v sociálnom byte. To však nie je pravda, čo viem veľmi jednoducho preukázať. Zaujímalo by ma preto, z čoho pani poslankyňa vychádzala a či je takéto konanie v jej pozícii úplne v poriadku,“ pýta sa matka detí Soňa Kuželová.

Poslankyňa len zopakovala známe údaje a tiež, že prieskum mal schváliť schválil výbor a že závery návštevy budú premietnuté do protokolu, ktorý zverejnia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny. "Čo sa týka ďalších otázok, tie nebudem komentovať, vyplývajú z podnetov, ktoré verejné nie sú,“ reagovala Hatráková na záležitosti ohľadne rodiny Kuželovcov.

Na výbore odmietla, že by do spisu nahliadala

Poslankyňa OĽaNO Katarína Hatráková počas štvrtkového ľudskoprávneho parlamentného výboru poprela pravdivosť medializovaných informácií o tom, že pod zámienkou poslaneckého prieskumu si vyžiadala spis detí v prípade, do ktorého je osobne zaangažovaná ako psychologička. S informáciou prišli Hospodárske noviny. Hatráková považuje zverejnenie článku za účelové, bude od novín žiadať ospravedlnenie a opravu.

"Ja som si nevyžiadala spis konkrétnych detí a nenahliadala som do spisu konkrétnych detí," povedala s tým, že si uvedomuje, že toto ako poslankyňa robiť nesmie. Tvrdí, že podnety od občanov si zoradila do tematických celkov, o ktoré sa potom následne zaujímala na jednotlivých úradoch práce vo viacerých mestách na Slovensku.

Na otázku poslancov o jednom konkrétnom prípade, o ktorý sa mala zaujímať, odpovedala, že konflikt záujmov v tom nevidí. V tejto oblasti totiž pôsobí podľa svojich slov dlhodobo a konzultácie viedla už s mnohými ľuďmi, ktorých však nepovažuje za svojich klientov spred svojho poslaneckého pôsobenia, keďže im neposkytovala poradenskú činnosť, ale iba konzultácie.

"Poslanecký prieskum je zameraný na fungovanie sociálnoprávnej ochrany detí," povedala s tým, že tento systém nefunguje. Zaujímala sa preto o to, ako a kde to nefunguje. "Diery v systéme vieme identifikovať iba na základe konkrétnych prípadov. Čiže tak som sa o ne zaujímala," obhajovala sa Hatráková.

Jej poslanecký kolega z OĽaNO Jozef Pročko vyzdvihol, že to vníma ako dehonestáciou Hatrákovej pred štvrtkovou voľbou komisárky pre deti. Jej poslanecký klub ju totiž podporuje pri uchádzaní sa o tento post.

Odborníčka: Desí ma to

K prípadu sa vyjadrila aj sociálna poradkyňa Ida Želinská. Podľa nej sú jej kroky desivé a ide o neskutočnú dieru v systéme. "V tejto chvíli mi je úplne jedno, či zákonodarkyne prišli už s agendou príbehu a vošli do konkrétneho spisu. Desí ma, že si vôbec niekto myslí, že sa to smie. To by potom poslanecký prieskum umožňoval komukoľvek – rovnako poslankyni psychologičke, aj poslancovi, čo predtým predával mobily, vojsť aj do zdravotnej dokumentácie? Náhodou mojej. Alebo vašej. Alebo našich susedov. Alebo politických oponentov. Bez toho, aby sme o tom vedeli…" tvrdí rozrušená poradkyňa.

Ledecký začal konať, zvolal výbor

Predseda spomínaného výboru Ledecký na dnes pre túto kauzu zvolal aj mimoriadny výbor z neoprávneného konania poslankyne OĽaNO Kataríny Hatrákovej.

"Existujú podozrenia, že poslankyňa NR SR Katarína Hatráková zneužila svoje postavenie a pod zásterkou poslaneckého prieskumu si vyžiadala spisy detí v prípade, do ktorého mala byť aj osobne zaangažovaná ako psychologička. Považujem to za tak závažné, že som sa rozhodol okamžite na dnes o 12:30 zvolať mimoriadny výbor,“ uviedol Vladimír Ledecký.

