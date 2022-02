OĽaNO stále stojí za Hatrákovou: Hlasovať za seba už nebude, prisľúbila

Galéria fotiek (2) Katarína Hatráková

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Katarína Hatráková (OĽANO) prisľúbila, že už nebude za seba hlasovať pri voľbe komisárky pre deti. Uviedol to predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš. Hatráková za seba hlasovala v predchádzajúcej voľbe v decembri 2021. Šipoš to vníma ako chybu. Nevidí problém v tom, že Hatráková kandiduje do tejto funkcie z postu poslankyne. Medializovanú kritiku na jej osobu označil za štvavú kampaň.