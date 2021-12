Kollár o návrhu Lengvarského: Všetko bude inak! Dohoda na COVID opatreniach stále nie je, SaS lockdown odmieta

Koalícia však podľa vyjadrení viacerých poslancov smeruje k dohode. Na stole sú aj nejaké kompromisy. Šéf poslaneckého klubu OĽaNO uviedol, že by mali dohodu odprezentovať všetci predstavitelia koalície spolu. Strana SaS odmieta predĺženie lockdownu. Zatiaľ teda stále nie je isté, v akej podobe vláda opatrenia schváli.

Hľadáme kompromis, hádky neboli

To, že dohoda nie je potvrdili viacerí poslanci, medzi nimi aj poslankyňa SaS a šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. "Nemáme zhodu na tom, že by mal pokračovať lockdown. Ako viete, SaS trvá na tom, že by sa mali podmienky uvoľniť pre očkovaných, keďže to zvyššuje motiváciu a lockdown, ktorý nám spôsobil, že sme zavreli malé obchody a všetkých napchali do supermarkterov, očkovaných aj neočkovaných, nepovažujeme za správne," povedala.

SaS trvá na uvoľnení opatrení pre očkovaných, zúžení esenciálnych prevádzok a väčšej kontrole dodržiavania opatrení. "Rozumieme, že to nebude sto percent, ale aj väčšia kontrola je oveľa lepšia ako takýto lockdown, ktorý nám naozaj neodáva zmysel," uviedla. Koaličná rada prebiehala do noci, no lídri a koaliční poslanci nedospeli k žiadnej dohode.

"Neboli tam ani žiadne hádky, ani intenzívne výmeny názorov. Bola to konštruktívna diskusia. Je legitímne mať obavu zo stavu v nemocniciach a zároveň mať obavu z toho, že ľudia nie sú motivovaní sa očkovať." Lídri koalície sa stretli aj dnes o ôsmej ráno. "Mám pocit, že smerujeme ku kompromisom," povedala Bittó Cigániková s tým, že o konkrétnych kompromisoch nebude hovoriť.

Myslíme na ekonomiku, no zdravie je prvoradé

Koalícia smeruje k dohode, potvrdil to aj šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. "Momentálne rokujeme, nemáme nič uzavreté. Nechcel by som dopredu predbiehať a dávať čiastkové informácie," povedal. "Verím, že prídeme k rozumnému kompromisu," dodal na adresu rokovaní koalície.

"Myslíme aj na ekonomiku, aj na podnikateľov, no na prvom mieste sú ľudské životy a ochrana zdravia. Cieľom je zaočkovať sa a aby sme mali čo najvac zaočkovanú skupinu nad 60 rokov," povedal. Šipoš by chcel, aby sa na spoločnej tlačovke postavili všetci koaliční partneri vedľa seba a spoločne odprezentovali návrh. K povinnému očkovaniu zatiaľ OĽaNO nemá jednotné stanovisko. Podľa Šipoša by bolo lepšie, keby ľudí motivovali a šli by sa zaočkovať dobrovoľne, no ak sa to nepodarí, treba zvážiť aj iné možnosti.

Všetko bude inak

Rovnaké stanovisko zopakoval aj poslanec hnutia Sme rodina Peter Pčolinský. Ten nehovoril o žiadnych detailoch a niekoľkokrát zopakoval, že stále je priestor prijať kompromisy. Pčolisnký predpokladá, že dnes budú lídri koalície v rokovaniach pokračovať a na vláde určite nejaká dohoda bude. "Nejaká dohoda bude musieť byť, končí nám lockdown. Potom je na hlavnom hygienikovi ako sa vysporiada s uznesením vlády," uviedol. O podrobnostiach hovoriť nechcel.

Na druhej strane líder hnutia Sme rodina Boris Kollár bol otvorenejší. Potvrdil, že dohoda nie je, no podľa jeho slov dohoda nebude kopírovať to, čo navrhlo ministerstvo zdravotníctva. "Všetko bude inak," povedal v relácii rádia Expres. Podrobnosti nepovedal s tým, že informovať o podobe opatrení bude dnes premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Lengvarský.

Posunuli sme sa k spokojnosti epidemiológov aj občanov

"To, kam sme sa posunuli, bude, k spokojnosti epidemiológov aj občanov," uviedol poslanec Za ľudí Juraj Šeliga. "Je vytvorený rámec, potrebujeme dotiahnuť detaily," uviedol s tým, že sa priblížili k západným krajinám, ktoré bojujú s pandémiou tak, ako sa s ňou bojovať má.

Lengvarský predstavil opatrenia v troch fázach

1. fáza - predĺženie lockdownu

Lockdown by sa mal predĺžiť do 16. decembra s tým, že nastupuje aj režim OTP v autobusových a vlakových linkách. Zvýši sa tiež kontrola práce z domu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2. fáza - otvoriť prevádzky pre OP

Od 17. do 24. decembra by sa mali otvoriť obchody, služby, služby spojené so starostlivosťou o ľudské telo, ale aj bohoslužby budú môcť fungovať v režime OP - teda očkovaní a prekonaní.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

V obchodoch bude môcť byť len jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V službách a prevádzkach v prípade starostlivosti o ľudské telo (kadernik, holič barber...) to bude jedna osoba na 25 metrov štvorcových. Na svätých omšiach bude môcť byť buď maximálne 30 osôb, alebo jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

3. fáza - opäť sa všetko zavrie, ministerstvo odporúča obmedziť aj cestovanie

V tretej fáza stanovilo ministerstvo podmienky pre obdobie od 25. decembra do 9. januára 2022. Hotely budú môcť mať zaplnených len 75% kapacity. Budú povinné PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bohoslužby ostanú naďalej v režime max. 1 osobu na metrov štvorcových alebo maximálne 30 osôb. Otvorené ostanú vleky aj lanovky, uzavreté budú kabínkové lanovky. V prípade fitness centier to bude buď 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo maximálne 6 osôb.

Pre esenciálne prevádzky ostáva režim základ a môžu byť otvorené do 22:00 s maximálne 1 osobou na 25 metrov štvorcových. Zatvorené ostanú všetky neesenciálne prevádzky a základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že predajne obuvi a predajne domácich potrieb nie sú esenciálne obchody. Ministerstvo zároveň odporúča, aby sa počas sviatkov cestovanie obmedzilo čo najviac.

Návrhy konzília

Po víkendovom rokovaní prišlo konzílium s niekoľkými opatreniami.

1. Konzílium odborníkov odporúča vláde predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, teda do 16. decembra 2021.

2. Konzílium zároveň odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu.

3. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.

4. Zníženie mobility je podľa konzília odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.