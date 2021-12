AKTUÁLNE Ministerstvo zdravotníctva o najnovších opatreniach v súvislosti s COVIDOM: Predĺži sa lockdown?

Ministerstvo zdravotníctva dnes oznámilo, že bude informovať o aktuálnych opatreniach. Nové riešenia cez víkend po rokovaní oznámilo aj konzílium odborníkov. V hre je už predĺženie lockdownu do 16. decembra . Sprísnia sa tiež kontroly zákazu vychádzania či práce z domu. Novinkou však bude zavedenie OTP režimu na vlakových a autobusových spojoch .

NAŽIVO Tlačová konferencia MZ SR k aktuálnym opatreniam v súvislosti s COVIDOM

Minister sa na úvod tlačovej konferencie ešte poďakoval vojakom a ďalším bezpečnostným zložkám za to, že krajina ešte stále zvláda tretiu vlnu pandémie. "Na Slovensku nie sú problémom samotné opatrenia, ale problémom je ich dodržiavať," povedal Lengvarský s tým, že nižšie uvedené návrhy dnes predloží vláde a koaličnej rade.

Minister opäť vyzval na očkovanie, občania majú viacero možností

"Vyzývame občanov, aby sa očkovali. Kapacity sú otvorené aj na registračnú formu a aj bez registrácie. Tí, ktorí sa ešte nerozhodli, mali by sa dať zaočkovať," zakončil stručne minister zdravotníctva. Ten pripomenul že "lockdownový čas" by mali Slováci predovšetkým využiť na to, aby sa zaočkovali.

Predĺženie LOCKDOWNU nie je isté: Koalícia nevie nájsť zhodu! Problémom viaceré veci, výhrady má SaS aj Za ľudí

Lockdown sa predĺžuje a niekde nastupuje aj tzv. režim OP

Ako sme už vyššie spomenuli, ministerstvo má v pláne predĺžiť lockdown až do 16. decembra s tým, že nastupuje aj režim OTP v autobusových a vlakových linkách. Zvýši sa tiež kontrola práce z domu.

Iné to už však bude v prípade obchodov, služieb v prípade starostlivosti o ľudské telo a bohoslužieb, kde nastupuje od 17. do 24. decembra režim OP - očkovaní a prekonaní. V obchodoch bude môcť byť len jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V službách a prevádzkach v prípade starostlivosti o ľudské telo (kadernik, holič barber...) to bude jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

Na svätých omšiach bude môcť byť buď maximálne 30 osôb, alebo jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

Pokračujeme obdobím od 25. decembra do 9. januára 2022 .

Hotely budú môcť mať zaplnených len 75% kapacity. Budú povinné PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín. Bohoslužby ostanú naďalej v režime max. 1 osobu na metrov štvorcových alebo maximálne 30 osôb. Otvorené ostanú vleky aj lanovky, uzavreté budú kabínkové lanovky. V prípade fitness centier to bude buď 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo maximálne 6 osôb.

Pre esenciálne prevádzky ostáva režim Základ .

Tieto prevádzky môžu byť otvorené do 22:00 s maximálne 1 osobou na 25 metrov štvorcových.

Tieto prevádzky už nepatria k esenciálnym obchodom!

Zatvorené ostanú všetky neesenciálne prevádzky a základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že predajne obuvi a predajne domácich potrieb nie sú esenciálne obchody.

Situácia sa nezlepšuje, konzíliu navrhuje predĺžiť lockdown

Epidemická situácia sa na Slovensku 10 dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva cez víkend. Priemerné denné prírastky sa držia nad úrovňou 10-tisíc pozitívnych testov a počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 osciluje okolo úrovne 3400. O 38 % stúpla aj úmrtnosť. Výrazne sa neznížila ani mobilita. Čo navrhuje konzílium?

VIDEO Konzílium navrhuje predĺžiť LOCKDOWN do 16. decembra, novinkou by mohol byť OTP režim vo vlakoch a autobusoch

1. Konzílium odborníkov odporúča vláde predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, teda do 16. decembra 2021.

2. Konzílium zároveň odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu.

3. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.

4. Zníženie mobility je podľa konzília odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

Predĺženie lockdownu nie je isté, koalícia sa nevie zhodnúť na viacerých témach

Koalícia by mala o návrhoch konzília rokovať dnes na koaličnej rade. Je otázne, či sa lockdown v prísnej podobe ešte predĺži, keď v koalícii nie je zhoda na viacerých témach. Strana SaS je dlhodobo proti lockdownu pre všetkých a Richard Sulík už avizoval, že ďalšie takéto predĺženie nepodporia. Podobne je na tom aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá požaduje uvoľňovanie opatrení pre očkovaných.

VIDEO Premiér musí podľa Čaputovej prevziať zodpovednosť: Koalícia si hádže pod nohy polená, na ktorých sa potkýname

SaS má problém aj s plošným zatváraním škôl, ktoré na minulej vláde vetovalo. Regionálni hygienici však začali zatvárať školy v celých okresoch, pretože to je v ich kompetencii. Plošne zavrieť môže školy len minister školstva, ktorý s tým však nesúhlasí a má problém aj s postupom hygienikov. Šéf hnutia Sme rodina je naopak za predĺženie tvrdého lockdownu pre všetkých o ďalšie dni a následné uvoľnenie opatrení pred Vianocami. Rovnako je aj za zatvorenie škôl, lebo v nich je podľa neho ohnisko nákazy

Ďalším bodom, na ktorom nie je zhoda, je povinné očkovanie. Premiér Eduard Heger čoraz viac hovorí o povinnom očkovaní ľudí nad 60 rokov. V tomto ho však nepodporí hnutie Sme rodina. Postoj Za ľudí je nejasný. Strana SaS v tomto nebude prezentovať jednotné stanovisko. Gröhling osobne by však bol za očkovanie určitých skupín ako zdravotníci, učitelia, vojaci či zamestnanci domovov sociálnych služieb. Janka Bittó Cigániková na druhej strane uviedla, že SaS povinné očkovanie odmieta. Ak nájdu dohodu, opatrenia by mali schváliť v stredu na vláde a platné by mohli byť od štvrtka.

Po uzávierke škôl si úrady uvedomujú závažnosť situácie

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré rozhodli o plošnom prerušení prezenčného vyučovania vo svojich územných obvodoch, si uvedomujú závažnosť svojich rozhodnutí. Uviedla to hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková, ktorá podotkla, že ide o odborníkov z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva. Od pondelka došlo k prerušeniu prezenčného vyučovania najmä na druhom stupni základných škôl a v stredných školách v ďalších okresoch.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Račková doplnila, že RÚVZ sa snažia tieto kroky prijímať v spolupráci s miestnymi krízovými štábmi, pandemickými komisiami, bezpečnostnými radami či inými rezortmi a inštitúciami. "RÚVZ pri svojich rozhodnutiach sledujú dynamiku ochorenia v populácii, veľkosť a rozsah ohnísk nákazy, lokality, odkiaľ deti dochádzajú. Rovnako preplnenosť nemocníc, incidenciu, počet hospitalizácií detí a podiel nakazených podľa vekových štruktúr," priblížila s tým, že sledujú i vek a riziko exponovaných učiteľov, mieru zaočkovanosti v školách, ako aj v regióne a mnoho ďalších faktorov.

Ďalšie okresy so zrušeným prezenčným vyučovaním

Od pondelka sa k okresom, kde je prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov už od uplynulého týždňa (29. 11.), pridali ďalšie. Ide napríklad o celý Bratislavský kraj, okresy Prievidza, Partizánske, Kysucké Nové Mesto, Bardejov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Stará Ľubovňa, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom či mesto Stropkov.

Račková podotkla, že v školách s prezenčnou výučbou je potrebné dôkladne dezinfikovať interiéry, najmä dotykové plochy, a minimalizovať miešanie kolektívov. "Je dôležité dohliadať na správne prekrytie dýchacích ciest u žiakov vrátane mladších ročníkov základných škôl, kde bola táto povinnosť pre zlú epidemiologickú situáciu opäť zavedená," uzavrela.