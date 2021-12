Analytici sa obuli do zatvárania škôl, schytali aj politici: Bláznivý, nikdy nebol v poriadnej škole a deti zavrie pred monitory

BRATISLAVA – Školy nie, vleky áno. Vláda rozhodla, že žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci budú od pondelka doma. Sviatky by sme si, naopak, mali užiť v miernejšom režime, napríklad na lyžovačkách. Takéto zámery sa však ocitli pod paľbou kritiky.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu ešte pred dnešným rokovaním vlády poukázali na to, že vo Veľkej Británii deti pod 12 rokov očkujú iba výnimočne a tie od 12 do 16 rokov iba zriedkavo. Z tínedžerov nad 16 rokov dostalo prvú dávku doteraz 40 percent a obe dávky 18 percent. Školy však majú stále otvorené.

Pýtajú sa preto, ako je možné, že školské zariadenia nie sú semenišťom vírusov, nákazy a pandémie. Odpoveď je pritom podľa nich jednoduchá. "Rodičia to deťom nenosia zo zamestnania domov. Ani z futbalu, ani z dostihov, a ani z rugby im toho nenosia. Ani starší súrodenci nad 18 im toho nenosia domov," uviedli. Na nezaočkované deti ochorenie neprenášajú ani učitelia, kuchárky či upratovačky.

ŠKOLY AKO SEMENIŠTE VÍRUSOV 🦠🦠🦠 Vo Veľkej Británii majú “našich” denných 4000 pozitívnych už pol roka. 📌 Deti pod 12... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, December 7, 2021

"U nás stačilo, aby jeden bláznivý politik uviedol, že školy sú semenišťom vírusu a 600 tisíc detí bude bez jediného spolužiaka, bez školy, bez športu, bez kontaktu. Ale on stíha aj vleky. Nikdy nebol v poriadnej škole, kamošov má z pieskoviska a naše deti zavrie pred monitory. Má fejk titul z fejk školy ako polovica vlády, na imatrikulácie si nepamätá, krúžkovicu nezažil a fotku z Bakalárskej/Master ceremony nemohol ani stratiť, lebo taká fotka nie je, ale školy sú semenište," odkázali. Vleky podľa nich nakoniec otvorili, ale deti obetovali.

"S veksláckou minulosťou ideme kompromismi v ústrety vlastnej budúcnosti bez vzdelania. Slovensko dlho spalo a rýchlo po zobudení sa dožije nechcenej eutanázie od nevzdelaných medicinmanov," dodali.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Kollár školy označil za ohniská nákazy

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa ešte počas víkendu v diskusnej relácii TA3 vyjadril, že radšej by sme mali hneď zavrieť školy, uzavrieť to na pár dní ešte, a potom to pred Vianocami pustiť, aby sme nezdecimovali ekonomiku, nezničili celý priemysel v službách, cestovnom ruchu, gastre či malých obchodoch. Tiež uviedol, že práve v školách vidí ohniská nákazy. V pondelok o situácii hovorila koaličná rada.

Včera už koalácia predstavila dohodu na nových protipandemických opatreniach a dnes vláda rozhodla, že školy sa pre starších žiakov a študentov zatvoria o päť dní skôr. Vzdelávať sa budú dištančne.