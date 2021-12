KORONAVÍRUS Poslanci okolo Pellegriniho odmietajú povinné očkovanie

Raši namietal voči slovám vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), ktorá pri apele na opozíciu pripomenula, že jej predstavitelia v minulosti zavádzali povinné očkovania určitých skupín obyvateľov. Podľa Rašiho je to neporovnateľné aj preto, lebo vakcíny, o ktorých sa hovorí, boli roky odskúšané a vedelo sa o ich prípadných vedľajších účinkoch. Pri súčasných vakcínach proti ochoreniu COVID-19 ide podľa neho len o podmienečne registrované očkovacie látky. Za otázne považuje i to, či budú účinné proti novému variantu omikron.

Remišová vyzvala prezidentku

Remišová v utorok vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka. Opozíciu vyzvala, aby nebola pokrytecká a očkovanie podporila.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) avizoval, že by mal v stredu (8. 12.) vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť.

Opozícia dlhodobo hovorí, že nemožno ľudí do očkovania nútiť. Odmieta tiež vytváranie "občanov druhej kategórie" z neočkovaných.