Minister dopravy sa pochytil so župankou z OĽaNO: Ide o problém s diaľnicou, prečo si to nenecháte vysvetliť?

archívne video

Výstavba stále odkladaného projektu v danom regióne okamžite spúšťa často ostré reakcie, čo je aj prirodzeným dôsledkom nekonečných naťahovačiek. Akonáhle sa ale objavili hlasy o možnom odklade, naliehanie na dokončenie začala verejne prezentovať už aj županka za OĽaNO Erika Jurinová, podľa ktorej si už ďalší odklad nemôžu dovoliť.

Obavy z odkladu

Jurinová síce v úvode statusu oceňuje, že minister Doležal začal ako jeden z mnohých po dlhej dobe konať, "no posledné informácie na tému diaľnice D3 nás privádza k obave, aby projekt nezačal opätovne stagnovať," píše vystrašená županka.

"Dnes musíme hovoriť o maximálnej akcelerácii projektov, nie o reštarte, ktorý v nás vyvoláva obavu úplného začiatku. Nedokončená diaľnica D3 prináša nevyčísliteľné negatívne dôsledky pre obyvateľstvo dotknutého regiónu Kysúc," pokračuje Jurinová.

Prečo ste aspoň nezavolali, pani županka?

Status si však prečítal aj sám minister Doležal. Nebol veľmi nadšený z toho, ako županka formulovala sťažnosti a že sa naňho neobrátila skôr, ako tak urobila. "Trochu ma mrzí, že ste pred napísaním tohto statusu a verejnou výzvou nezdvihli telefón, nezavolali mi a nenechali si všetko ešte raz vysvetliť," napísal jej priamo pod status sám nominant Sme rodina.

Ako ste to mohli nevedieť, pani Jurinová? Čo mám teraz ja s tým spraviť?!

Ten jej ešte k odpovedi prihodil aj video, kde sa o tejto problematike rozprával počas živého vysielania. "Ohradzujem sa voči tomu, že niečo posúvam. Ja som bol ten, kto prišiel na Kysuce začal tú D3-ku riešiť. To, že sa nedajú čerpať eurofondy, to som si nevymyslel ja, ale EIA, ktorá je neaktuálna. Kým tu nebude poriadna EIA, tak to nepôjde. Bodka, je to spustené, nerobím ju ja, nerobí ju ministerstvo naše, ale ministerstvo životného prostredia. Pracuje na nej, keď budú známe výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie a zapíšu sa do dokumentácie, potom budem súťažiť. Čo z týchto informácií ste nevedeli?" pýtal sa priamo vo vysielaní Jurinovej Doležal.

Pán minister, v telefonáte som vám niečo povedala

Jurinová však neskončila a ministrovi na toto video odpísala, že dobre vie, o čom mu telefonovala. "Hovorila som vám, že dotazy spustili novinári, čo ma skutočne zneisťuje. Neuvádzala som ako zdroj obáv EIA, ale ďalšie faktory," píše Jurinová v odpovedajúcom komentáre Jurinová. "Ľudia sú pre toto extrémne citliví na každé slovíčko, preto si pýtali naše reakcie. A zabudli ste spomenúť, že v úvode statusu som vás pochválila," trvá na svojom Jurinová.

