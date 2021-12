Divné ťahy v koalícii: Už dve veľké reformy prešli bez hlasov Sme rodina, politológ ukazuje na to, čo to znamená

BRATISLAVA - V poslednej dobe sme v parlamente svedkami zvláštneho javu. Aj keď expremiér Igor Matovič stále stojí za stranou Borisa Kollára, Sme rodina už pri dvoch podstatných reformách nezahlasovali za. Ide o národné parky, no predovšetkým o nemocničnú reformu. S politológom Radoslavom Štefančíkom sme pátrali po tom, čo to znamená pre koalíciu a či sa Sme rodina náhodou pomaly neodsúva na opačný breh.

archívne video

U politológa nás zaujímalo hlavne to, čo sa to vlastne vôbec deje v koalícii. Posledné zákony ohľadom reformy nemocníc a novely o národných parkoch totiž prešli bez hlasov Sme rodina, no len tesne.

Nevydarená etuda zo strany Kollára

"Sme rodina dlhšie avizovala, že tieto reformné zákony nepodporí. Ako vidieť, ani nejako neprotestuje, nevyhráža sa odchodom, nesnaží sa uplatniť právo veta na koaličnej rade, takže si myslím, že to bola len hra na zlého a dobrého policajta. Tým dobrým je v tomto prípade, ako inak, Boris Kollár. Politika je niekedy ako divadlo a toto zo strany Sme rodina vyzerá na nie celkom vydarenú etudu," myslí si Štefančík.

Zdroj: archív R.Š.

Sme rodinu potrebujú, OĽaNO nie je až také stabilné, ako sa zdá

Na stole je preto tiež otázka, či toto náhodou nie je pomalá rozlúčka s kollárovcami. "Bez Sme rodina táto vládna koalícia určite fungovať nevie. Lebo okrem dobrých zákonov prijíma táto vládna koalícia aj tie diskutabilné. A práve pri nich potrebuje aj hlasy poslancov zo Sme rodiny. Napokon, nezaradení poslanci Kollár (Miroslav Kollár, Spolu-OD, pozn. red.) a Tomáš Valášek (teraz v PS, pozn. red.) sa nechali počuť, že každý dobrý zákon síce podporia, ale za tie horšie hlasovať nebudú. Navyše, poslanecký klub OĽaNO nie je taký stabilný, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Stačí, aby jeden-dvaja poslanci neodolali „ponuke, ktorá sa neodmieta“ a je po vládnej koalícii," myslí si politológ.

Bez Kollára by určite riadne nedovládli

Keby náhodou Sme rodina už nebola na svojom koaličnom mieste, je na mieste hovoriť aj o tom, ako dlho by taká koalícia (OĽaNO, SaS a niekoľko nezaradených poslancov aj zo Za ľudí) vôbec vydržala. "Hovoriť o mesiacoch by bolo príliš optimistické. Ak by sme do nich zarátali aj letné prázdniny, vydržala by dlhšie, ale riadneho termínu volieb by sa určite nedožila," zrátal im to politológ na záver.