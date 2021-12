Premiér Heger o povinnom OČKOVANÍ: Je to jediná cesta von z pandémie! Koalícia musí byť jednotná

Eduard Heger

Zdroj: Topky/Jano Zemiar

BRATISLAVA - Cestou z pandémie je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov na ochorenie COVID-19. O pandémii by mal rozhodovať ten, kto má za to zodpovednosť a má sa radiť s odborníkmi. Nie je to vec politického názoru, ale faktov a skúseností.