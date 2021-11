Počasie komplikuje situáciu aj v Bratislave, premávka niektorých liniek je obmedzená

Premávka linky 44 je skrátená do trasy Koliba - Hodžovo námestie. Linka 47 je odklonená medzi zastávkami Hodžovo námestie a Lovinského obojsmerne cez zastávky Pod stanicou, Sokolská, Hroboňova a Depo Hroboňova. "Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme," doplnil dopravný podnik s tým, že obmedzenie by malo potrvať približne do 18.30 h.

Zobraziť diskusiu