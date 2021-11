Zima postupne vystrkuje rožky: Pozrite sa na PREDPOVEĎ počasia, prekvapenie v prvý decembrový deň!

BRATISLAVA - Pomaly, ale isto sa nám končí mesiac november a s ním by nás mali opúšťať aj posledné jesenné odlesky pestro sfarbených listov. Bude to ale skutočne tak, alebo sa teploty nad nulou pri nás ešte chviľu zdržia? Sledujte s nami týždennú predpoveď na budúci týždeň.

Pondelok

Zdroj: predpovede.sk

Odpoveď na najbližšie dni prinášajú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Podľa nich k nám na začiatku pracovného týždňa po zadnej strane tlakovej níže, ktorej stred sa presunie z našej oblasti nad Bielorusko, začne od severozápadu prúdiť chladný morský vzduch.

Bude prevažne veľká, postupne miestami, najmä v južnej polovici územia, zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky, prevažne snehové. Výnimočne sa budú tvoriť poľadovice a snehové jazyky.

Najvyššia denná teplota -2 až 3, na juhu a Zemplíne väčšinou okolo 5 st.

Utorok

Zdroj: predpovede.sk

Po južnom okraji rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad severnou Európou bude na naše úzamie od severozápadu prúdiť chladný morský vzduch. Súčasne ale do strednej Európy postúpi od severozápadu teplý front.

Očakáva sa premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a ojedinele, v severnej polovici územia miestami, snehové prehánky alebo sneženie. Popoludní na západnom a strednom Slovensku až zamračené a na mnohých miestach sneženie, v nížinách aj dážď so snehom. Taktiež sa môžu vyskytnúť snehové jazyky, podobne ako v pondelok.

Najvyššia denná teplota 0 až 5 st., v Žilinskom kraji a na Spiši ojedinele chladnejšie.

Streda

Zdroj: predpovede.sk

Nastáva prekvapenie. V prvý decembrový deň bude totiž cez našu oblasť paradoxne prechádzať ďalej na východ teplý front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať zo Severného mora nad Pobaltie. To spôsobí aj denný nárast teplôt, hlavne v našom hlavnom meste, kde to bude skoro až 10 stupňov Celzia.

Bude oblačno až zamračené, hmlisto, ojedinele sa vyskytne aj zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom, ktoré sa bude od západu v nižších a stredných polohách meniť na dážď. Spočiatku ojedinele tvorba poľadovice a snehových jazykov.

Najvyššia denná teplota 2 až 7, na juhozápade miestami do 9 st.

Štvrtok

Zdroj: predpovede.sk

K slovu sa dostane tlaková níž, ktorá sa bude presúvať z Pobaltia ďalej na východ a s ňou bude spojený zvlnený studený front, ktorý postúpi od západu do našej oblasti.

Očakávame oblačno až zamračené a hmlisto. Miestami, cez deň postupne na viacerých miestach, dážď alebo mrholenie, vo vyšších polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 3 až 9 st.

Piatok

Zdroj: predpovede.sk

Zvlnený studený front postúpi z nášho územia ďalej na východ. Za ním sa v chladnom vzduchu od západu do strednej Európy rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Spočiatku síce bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, no od stredných polôh už príde sneženie. Cez deň od západu nastane zmenšovanie oblačnosti a dostane sa už len na ojedinelé snehové prehánky. Ojedinelá bude tiež poľadovica.

Najvyššia denná teplota 0 až 5, na severe miestami okolo -2 st.