AKTUÁLNE Slovensko zasiahlo intenzívne sneženie: Vážna nehoda na Orave, uzavreté Donovaly

Neprejazdnú cestu hlásia policajti v Istebnom na Orave, kde sa zrazili dve osobné vozidlá a kamión. "Pre poveternostné podmienky je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzatvorená cesta 1/59 na Donovaly," upozornili policajti. Čas uzatvorenia cesty odhadli na jednu až dve hodiny.

Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj

Horský priechod Donovaly je uzavretý

Dopravnú situáciu na väčšine Slovenska komplikuje sneh. Pre silné sneženie polícia uzavrela horský priechod (HP) Donovaly pre všetku dopravu. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk a Zelená vlna RTVS.

Pre poveternostné podmienky je obojsmerne uzatvorený aj hraničný priechod Svrčinovec - Mosty u Jablunkova. "Kolóna sa tvorí už na D3 za Čadcou," informuje Zelená vlna. Pre počasie polícia uzatvorila pre nákladnú dopravu nad desať metrov aj horský priechod Čertovica.

Z dôvodu silného sneženia je obmedzená viditeľnosť na 100 metrov v lokalitách Skalité, Svrčinovec, Podzávoz, Ladomerská Vieska, Važec, Hliník nad Hronom, Čierne-Polesie a Čadečka. "Na horskom prechode Besník (I/66) sa vytvárajú snehové jazyky a záveje," upozornili cestári.

Na diaľnici D3 Čadca - Skalité sa na vozovke nachádza vrstva čerstvého snehu vo výške do troch centimetrov. Cestári upozorňujú na sneh na vozovke aj v v hornatejších oblastiach Slovenska. Do troch centimetrov na ceste II/520 v okolí Lokce a cestách III. triedy v okrese Námestovo a do štyroch až piatich centimetrov v Trstenej. "Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na cestách I/64 Dedinky - Ostrá Skala a II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša," priblížilo SSC.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý okrem HP Cukmantel, Čertovica, Donovaly, Grajnár, Huty, Chorepa, Javorník, Kremnické Bane, Látky-Prašivá, Makov, Podspády, Príslop, Súľová, Štós, Šturec, Veľké Pole, Vernár, Vrchslatina a Vyšehrad, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do jedného až troch centimetrov. "Na HP Dobšiná je miestami zľadovatený sneh," doplnili cestári. Horský priechod Čertovica je podľa Zelenej vlny uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov pre poveternostné podmienky.

Premávka niektorých liniek MHD v Bratislave je pre počasie obmedzená

V Bratislave je z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok prerušená premávka liniek 44 (203) a 47 (207) na Palisádach a Mudroňovej obojsmerne. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na svojom webe.

Premávka linky 44 je skrátená do trasy Koliba - Hodžovo námestie. Linka 47 je odklonená medzi zastávkami Hodžovo námestie a Lovinského obojsmerne cez zastávky Pod stanicou, Sokolská, Hroboňova a Depo Hroboňova.

"Za vzniknuté nepríjemnosti pri cestovaní sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme," doplnil dopravný podnik s tým, že obmedzenie by malo potrvať približne do 18.30 h.