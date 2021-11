POZOR Veľká zmena počasia už čoskoro: Meteorológovia hovoria o prvom snehu na západe!

BRATISLAVA – December sa pomaly blíži, s ním aj Vianoce a už tento týždeň pranostiky hovoria o tom, že by Katarína mala byť na ľade. Splnia sa vety, ktoré vymysleli naši predkovia a zažijeme konečne sneženie? Meteorológovia to hovoria jasne – snežiť má už budúci týždeň!

Martin na bielom koni, Katarína ľade, Barbora – ťahá sane do dvora. Aj tieto pranostiky sme ako deti poznali a vždy sme hádali, či sa vyplnia. Martin na bielom koni ani tento rok neprišiel, vyzerá to tak, že ani Katarína nebude na ľade. Podľa meteorológov však prvé snehové vločky bude vidieť už čoskoro – a to nasledujúci týždeň. Snežiť by totiž malo aj v nížinách a na hory by mala prísť snehová kalamita, keď pribudne až 30 centimetrov nového snehu.

Zdroj: pixabay.com

„Toľko očakávaná zima, zdá sa, už v budúcom týždni dorazí na celé Slovensko. Zatiaľ, čo tento týždeň budeme mať mrazy len na „sucho“, budúci týždeň už budú aj so zrážkami. A tie budú prevažne snehové. Avšak, miestami sa lokálne môže vyskytnúť aj mrznúci dážď, ktorý by v prípade výskytu spôsobil problémy a škody,“ upozornil portál Meteo Slovensko.

Ako dodali, už v piatok by malo doraziť sneženie na hory, následne sa v pondelok ráno sneženie presunie aj na západné Slovensko. Tu by sa hranica sneženia mala posunúť na 500 metrov nad morom. Sneženie sa posunie aj na východ krainy, kde sa obyvatelia môžu tešiť na sneženie od 700 metrov nad morom.

Zdroj: Getty Images

„V utorok (30.11.2021) bude, prevažne snehová zrážková činnosť pokračovať najmä v severných častiach Slovenska. Snehové vločky sa počas utorka môžu objaviť aj napríklad v Bratislave, sneh by sa však kvôli nevyhovujúcim teplotám ešte nemal držať. Hlavná vlna zrážok dorazí na Slovensko v stredu, 1. decembra. Ako avizujú numerické modely, tá najhlavnejšia vlna snehových zrážok dorazí počas prvého dňa mesiaca december. Snežiť by malo od popoludnia na celom Slovensku a sneh sa bude udržiavať aj v tých najnižších polohách,“ uviedli meteorológovia.

Zdroj: pixabay.com

Do 10 dní tak na západnom Slovensku pribudne 5 centimetrov snehu, na južnom Slovensku 10 a na horách 30 centimetrov snehu. 5 až 10 centimetrov by malo padnúť aj na východnom Slovensku a v Prešovskom kraji v priemere 15 centimetrov bielej pokrývky. „Pozor však na mrznúci dážď, ktorý sa počas týchto zrážok môže pri vhodných podmienkách vyskytnúť kdekoľvek na Slovensku, vo väčšine prípadov krátkodobo a lokálne. Ten by však mohol spôsobiť nemalé škody a problémy v prípade dlhodobého výskytu,“ uzavreli.