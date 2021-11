Diskusie o ústavných zmenách ukážu, či koalícia má zmysel, uviedol Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Najbližšie dva týždne sa ukáže, či vládna koalícia má alebo nemá zmysel. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike minister financií Igor Matovič (OĽANO). Ak koalícia nevyužije ústavnú väčšinu na zásadné zmeny, ktorými minister podmieňuje výslednú podobu štátneho rozpočtu, podľa neho by to mali radšej "rozpustiť".