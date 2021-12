VIDEO Podnikatelia spod Tatier sa proti vláde búria: Toto je pochovávanie cestovného ruchu, príďte nám to vysvetliť!

Je to ešte horšie, ako pred rokom

Zároveň prezentovali päť základných požiadaviek, aby vykompenzovali svoje straty. "Od Ždiaru po Podbanské je 10.000 rodín závislých od cestovného ruchu. Tento rok sme z 12 mesiacov zatvorení alebo výrazne obmedzení osem mesiacov, takže tá situácia je ešte horšia ako vlani," upozornila na tlačovej konferencii výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Zdroj: TASR/František Iván

Zároveň zdôraznila, že v regióne doposiaľ robili všetko preto, aby mohli otvoriť svoje prevádzky a stálo ich to nemálo finančných prostriedkov. Okrem iného zorganizovali aj mobilné očkovanie v podtatranských obciach, aby pomohli odbremeniť nemocnicu a zároveň zvýšili svoju šancu prežiť. "Teraz ale potrebujeme pomoc my," skonštatovala.

Vakcína je vraj prísľub slobody, tak nech tá sloboda príde

Predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný predstavil päť základných požiadaviek, s ktorými sa obracajú na vládu. "Požadujeme naplnenie prísľubu, že vakcína je sloboda a od 18. decembra chceme otvoriť v režime OP všetky prevádzky, vrátane reštaurácií a wellness," uviedol.

Zdroj: TASR/František Iván

Zároveň žiadajú o navýšenie pomoci pre cestovný ruch z 10 na 20 percent z poklesu obratu z výzvy rezortu dopravy, obnovenie schémy podpory zamestnanosti prvá pomoc plus plus a tiež zníženie DPH pre gastro segment na 10 percent od 1. apríla 2022. "Do budúcna očakávame jednotu pravidiel bez diskriminácie, pretože práve náš segment je najviac v pandémii diskriminovaný," skonštatoval Novotný.

Očakávajú, že sa k ním pridajú ďalší

Aktivisti predpokladajú, že počas nasledujúcich dní sa k nim pripoja aj podnikatelia z ďalších turistických regiónov ako je Liptov, Horehronie, Orava či Bratislava. Zároveň upozornili, že ak nedôjde ku konštruktívnej komunikácií, k jasným krokom zo strany vlády a naplneniu spomínaných požiadaviek, budú sa organizovať vo väčšom počte. Avizovali, že ešte do Vianoc prídu do Bratislavy priamo pred úrad vlády.

Zdroj: TASR/František Iván