Naď reaguje na Matovičov návrh: Keď sa v štáte škrtá, tak vždy v obrane

BRATISLAVA - Keď sa v štáte škrtá, tak vždy v obrane. Je to totiž ľúbivé a ľahko odkomunikovateľné. Počas rokovania vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Reagoval tak návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) znížiť výdavky SR na zbrojenie, čo by malo štátu ušetriť 200 miliónov eur ročne.