Gruzínsko je čoraz bližším partnerom Slovenska, tvrdí minister Naď

Jaroslav Naď

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Gruzínsko je čoraz bližším partnerom Slovenska, a to aj vďaka pokroku vo svojich euroatlantických integračných snahách. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol po piatkovom rokovaní so svojím gruzínskym náprotivkom Džuanšerom Burčaladzem v Bratislave. Zároveň potvrdil podporu Slovenska pre zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.