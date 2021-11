Rozzúrení Bratislavčania: Stovky ľudí sa nedostali do práce a škôl! Totálny kolaps dopravy

Celý problém začal ešte v nedeľu večer, kedy bratislavský župan Juraj Droba a nový bratislavský dopravca Arriva informovali, že prechod zo SlovakLines pod ich réžiu nebude taký bezproblémový, ako sa na prvý pohľad zdal. Podľa slov Drobu hrozilo, že nebude vypravených až 30 percent autobusov. Podľa samotnej Arrivy sa problémy v pondelok mali dotknúť asi 50 spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. "Dôvodmi má byť nedostatok šoférov, pandémia, karanténa, ale aj nechuť vodičov prejsť k novému dopravcovi," informoval Droba.

VIDEO Vyjadrenie predsedu BSK Juraja Drobu k situácii s novým autobusovým dopravcom

Arriva navyše upozorňuje, že na nástup v kraji sa musela pripraviť v rekordne krátkom čase. "Od podpisu zmluvy uplynulo len pár týždňov, v rekordne krátkom čase pripravujeme prechod prevádzky k zabezpečeniu prímestskej dopravy v Bratislavský kraj. Posledných päť týždňov oproti štandardným šiestim mesiacom zabezpečujeme priestory pre novú prevádzku, vozidlový park so všetkými technickými parametrami, nocovne pre vodičov a v neposlednom rade prijímame a zaškoľujeme nových kolegov," tvrdí firma.

Zdroj: SITA

Aká bola realita? Potvrdila sa najhoršia možnosť – v okolí Bratislavy nepremávala až štvrtina spojov. Aj keď Bratislavský kraj spolu s dopravcom zverejnili nové grafikony, podľa ktorých mohli cestujúci z okolia Bratislavy cestovať do škôl, práce, či za inými povinnosťami, nie všetky spoje išli tak, ako sa očakávalo. Mnohí sa na sociálnej sieti sťažovali, že sa nedostali ani len zo štartovacieho bodu – zvyčajne z miesta bydliska.

Zdroj: FB / Arriva na Slovensku, Bratislavský kraj

„Švagriná sa nedostala do Modry ráno, aby odniesla malého do školy, musela taxíkom, a z Modry do Bratislavy čakala hodinu, nedomyslené, úplne celé zle,“ sťažovala sa Linda pod statusom dopravcu. „Akože Senec a Pezinok su od macochy? Viete, koľko problémov spôsobujete? Deti nevedia ísť normálne do školy, na krúžky. Vivat Arriva. Ľudia presadnite z áut do hromadnej dopravy. Nie, vraciame sa do auta,“ konštatovala ďalšia. Rovnaké problémy nahlasovali aj ďalší.

Napríklad, dcéra jednej ženy mala stáť na zastávke od 5. hodiny ráno, no požadovaného spoja sa nedočkala. Žijú vo Veľkých Úľanoch. „Všetky ranné spoje boli odrieknuté, reálne od nás nejde žiadny spoj do Bratislavy,“ uviedla. Sťažností sa počas dňa kopilo. „Neobslúžili ste ani jediný, jediný spoj, ktorým sa deti vedia dostáť do školy z Limbachu do Pezinka. Viezla som niekoľko detí, ktoré stali na zastávke bezradne, lebo ich rodičia boli už v práci a im mal ísť najbližší spoj o 10:00! Ale ten o 7:18 vypraviť neviete,“ konštatovala ďalšia.

Zdroj: FB / Arriva na Slovensku, Bratislavský kraj

„Dnes som sa vybral na autobus 5:35 (Stupava aut. s.) a autobus neprišiel. Išiel až autobus 5:40, ale aj ten mal meškanie 7-8 minút. Všetci, ktorí mrzli na zastávke, nastúpili na autobus a meškanie sa predĺžilo. Keď som sa pýtal ľudí, či išiel autobus, povedali nie,“ upozornil iný. Podobných komentárov a sťažností sa kopilo. A to aj pod statusom Bratislavského kraja. „Otrasné, aj spoje, ktoré mali byť obslúžené, obslúžené neboli. To, že ľudia mrznú na zastávkach, asi nikomu z kompetentných nevadí, lebo oni sa vyvážajú v pekných vykúrených autách. Absolútne nezvládnutý tender,“ napísala jedna z diskutujúcich.

Zdroj: FB / Arriva na Slovensku, Bratislavský kraj

Droba po fiasku s autobusmi zvolal popoludní stretnutie vedenia spoločnosti na pôde bratislavskej župy. Už v nedeľu večer avizoval, že za nezvládnutý začiatok vyrúbi dopravcovi tvrdé sankcie. „Som rovnako nasrdení, ako stovky až tisícky cestujúcich, ktorí sa dnes nedočkali autobusu,“ povedal vo videu po rokovaní. Ako dodal, dopravca dostal ultimátum – situácia s autobusmi sa musí zlepšiť do konca budúceho týždňa. „Momentálne chýba dopravcovi asi tisíc vodičov,“ ozrejmil Droba.