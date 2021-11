Kauza Tabák má pokračovateľku: Remišová sa vybrala do Tatier v čase UZÁVERY! Pokuta teraz hrozí aj jej

Poslankyňa OĽaNO spôsobila rozruch v júli, keď zverejnila fotografiu, na ktorej sa kúpe v Studenovodskom potoku mimo turistických trás. Platí tam najprísnejší stupeň ochrany. Za kúpanie v tatranskom horskom potoku zaplatila pokutu 500 eur. Pokuta za porušenie pravidiel teraz hrozí aj Remišovej. Upozornila na to TV Markíza.

Remišová porušila pravidlá

Pokuta teraz zrejme hrozí aj ministerke Remišovej. V nedeľu 1. novembra, teda v prvý deň zimnej uzávery niektorých turistických chodníkov, sa s rodinou vybrala na Symbolický cintorín. Podľa jej slov sa na tento úsek uzávera nevzťahuje. "Na symbolickom cintoríne nie je zimná uzávera," povedala pre TV Markíza Remišová. "Ja si vždy dávam pozor, aby som dodržiavala pravidlá," dodala.

Zdá sa však, že nemá pravdu. Zimná uzávera v Tatrách sa totiž podľa aktuálne platnej vyhlášky z roku 2017 vzťahuje na úseky chodníkov v oblasti Vysokých Tatier, a to vrátane Symbolického cintorína. Ministerke hrozí pokuta vo výške 300 eur.

"Verte mi, ja pravidlá dodržiavam do bodky. Vždy sa presne pozriem, čo sa môže a čo nie." Remišová argumentovala tým, že uzávera platí od 1. januára, to však platilo v minulosti. Pri vstupe na turistický chodník, ktorým sa ide k Symbolickému cintorínu a ktorý sa nedá obísť, je tabuľa, kde je jasne vyznačená uzávera. Každý, kto tam teda po 1. novembri bol, porušil vyhlášku Okresného úradu v Prešove o uzávere.

My sme tam tabuľu videli

Niektorí na to potom Remišovú upozornili aj v komentároch pod statusom. "Ako sa dá dostať na Symbolický cintorín? My sme tam narazili na tabuľu o uzávere chodníka od 1. 11.," napísal Marek. "Škoda, že je tento chodník od 1. 11. uzatvorený...," komentovala Lenka. Marián si neodpustil štipľavú poznámku. "Zase sa ukazuje, že politik je viac ako obyčajný občan. Zákazy pre nich neplatia," napísal.

Kauza Tabák

Poslankyňa Romana Tabák (OĽaNO) si už vypočula ortieľ za kúpanie v tatranskom horskom potoku. Dostala za to pokutu 500 eur, ktorú už uhradila. "Inšpekcia životného prostredia mi zaslala rozhodnutie na základe prešetrenia celej situácie a uložili mi pokutu vo výške 500 eur za porušenie zákona o ochrane krajiny a prírody. Tú som dnes uhradila," povedala koncom októbra pre Topky.

To, že je poslankyňou parlamentu, nebolo podľa jej slov nijakým spôsobom zohľadňované a zdôraznila, že takýto postup považuje za správny. "Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala tak vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučením a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať pozor, ako sa správať v národnom parku," uviedla.

S riaditeľom TANAP-u Pavlom Majkom sa plánuje na spomínané miesto vrátiť a natočiť video. Podrobnosti chce zverejniť neskôr na svojich sociálnych sieťach. Prípadom sa po zverejnení fotografie začala na základe podnetov zaoberať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na stôl ho dostal odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Košice.