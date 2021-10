Tabák už pozná trest za kúpanie v horskom potoku! Poslankyňa ide príkladom: Zaplatila stovky eur

Informáciu nám potvrdila aj samotná Tabák. "Inšpekcia životného prostredia mi zaslala rozhodnutie na základe prešetrenia celej situácie a uložili mi pokutu vo výške 500 eur za porušenie zákona o ochrane krajiny a prírody. Tú som dnes uhradila," povedala pre Topky.sk.

To, že je poslankyňou Národnej rady SR, nebolo podľa jej slov nijakým spôsobom zohľadňované a zdôraznila, že takýto postup považuje, samozrejme, za správny. "Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala tak vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučením a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať, ako sa správať v národnom parku," uviedla.

S riaditeľom TANAP-u Pavlom Majkom sa plánuje na spomínané miesto vrátiť a natočiť video. Podrobnosti chce zverejniť neskôr na svojich sociálnych sieťach.

Poslankyňa spôsobila rozruch, keď na sociálnej sieti v júli zverejnila fotografiu, na ktorej sa kúpe v Studenom potoku na území TANAP-u, mimo turistických trás. Poslankyňa vtedy sama označila ako miesto Studenovodské vodopády, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Následne tvrdila, že miesto označila zle.

Prípadom sa začala na základe podnetov zaoberať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na stôl ho dostal odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Inšpektorátu životného prostredia Košice. „V týchto dňoch pracovníci inšpekcie vyzvú poslankyňu Tabák, aby objasnila svoje konanie a vysvetlila skutočnosti, na ktoré poukazovali podnety, ktoré v tejto veci SIŽP dostala," uviedla ešte začiatkom augusta hovorkyňa inšpekcie Tamara Lesná.

Doplnila, že jeden podnet na prešetrenie kúpania sa poslankyne prišiel zo Správy Tatranského národného parku, druhý, občiansky, dostala inšpekcia elektronicky.

Samotná poslankyňa vtedy uviedla, že to, že jej kúpanie bude preverovať Slovenská inšpekcia životného prostredia, považuje za správne. „Nemyslím si, že by som mala byť nejakým spôsobom zvýhodňovaná len preto, lebo som poslankyňa NR SR," uviedla.

Vyslovila tiež želanie dozvedieť sa, či sa priestupku skutočne dopustila a prípadnú pokutu bola pripravená zaplatiť. Tá sa mohla v prípade vážneho poškodenia životného prostredia alebo biotopov vyšplhať až do výšky 3319 eur.