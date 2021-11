Budete potrebovať pomoc lekárov, ktorých kritizujete: Jasný odkaz ministerstva a odstrašujúce slová

Boj s koronavírusom sa v poslednom období zmenil aj na iný boj – a to s ľuďmi, ktorí vo veľkom šíria rôzne konšpiračné teórie. Tie sa najčastejšie týkajú opatrení, samotnej pandémie, ale aj očkovania. Mnohí totiž tvrdia, že ide o experimentálne vakcíny, ktorými ľudia riskujú svoje zdravie. Medzi tými, ktorí napomáhajú šíreniu konšpirácií, sú aj mnohí politici či známe osobnosti.

Archívne VIDEO Premiér Heger vyzval ľudí na očkovanie: COVID automat je nastavený správne, problém je, že dodržiavanie pravidiel zlyháva

Naopak, sú medzi nami aj ľudia, ktorí očkovanie vo veľkom propagujú. Najčastejšie politici, odborníci a lekári. A práve posledná skupina trpezlivo a bez urážok vysvetľuje benefity očkovania, ktoré podľa ich slov prevyšujú riziká. Okrem iného zverejňujú aj príbehy a skúsenosti z nemocníc, ktoré zažívajú počas služieb. Podľa ministerstva zdravotníctva ide o skúsených a študovaných odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti s bojom proti koronavírusu. „Denne vidia trápiacich sa pacientov a aj ľudí, ktorí im zomierajú pred očami. Vo svojom voľnom čase v sebe ešte nachádzajú zbytky energie, aby o tom písali a odovzdávali túto skúsenosť ďalej,“ poukázal rezort zdravotníctva.

Zdroj: Getty Images

Nadávky a neodborné odporúčania

Ako dodali, následne im na tieto príbehy odpíšu mnohí ľudia. Kým niektorí im ďakujú za ich odhodlanie a prácu, iní ich kritizujú a nadávajú im. Podľa rezortu ide o ľudí bez príslušného vzdelania a praxe, ktorí lekárov poúčajú o tom, ako majú pacientov s koronavírusom liečiť a aké lieky im majú podávať, či akých liečebných postupov sa majú v liečení pacienta držať.

„Alebo im rovno vynadajú a pošlú ich preč. Mnohí z týchto ľudí nakoniec v nemocnici skončia a niektorí môžu skončiť aj v rukách lekára, ktorému na internete vynadali. Naši zdravotníci týmto ľuďom pomôžu úplne rovnako, ako pomáhajú všetkým ostatným, až dokým im sily stačia, pretože to je ich poslanie,“ upozornil rezort zdravotníctva s tým, že kým lekári budú bojovať s ochorením v nemocniciach, oni budú naďalej informovať o trpezlivo diskutovať a vyvracať dezinformácie. Ľudí však prosia o pokoru a úctu k tým lekárom, ktorí v nemocniciach zachraňujú životy. „Ak potrebujete niekomu vynadať, nadávajte nám,“ dodali.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Príbehy lekárov

Spolu so statusom na sociálnej sieti zverejnili aj nedávne prípady. Dvaja lekári poukázali na ich skúsenosti s liečbou ťažkého priebehu. Jedným z týchto lekárov bol Jakub Hložník, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici svätého Cyrila a Metoda. Ten poukázal na to, že v stredu prijali dvoch pacientov s ťažkým priebehom, pričom obaja boli neočkovaní. „V pondelok počas sviatkov príjem na JIS, doteraz zdravý muž, ročník 1979. Na otázku, prečo sa neočkoval, odpovedal, že podľahol dezinformáciám na internete, ďalšia dusiaca sa pani, ročník 1961 tiež neverila, je u nás a ako povedala, ak prežije, chce sa hneď očkovať,“ napísal Hložník.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Druhým lekárom, ktorý opísal službu v nemocnici, je Juraj Frankovský z internej konziliárnej ambulancie považskobystrickej nemocnice. Ten poukázal na to, že v nemocniciach ležia medzi neočkovanými s ťažkým priebehom najmä päťdesiatnici. Naopak, ak sú v nemocniciach zaočkovaní s ťažkým priebehom, zvyčajne ide o veľmi starých ľudí, ktorých imunitný systém nedostatočne zareagoval na vakcínu, prípadne ich ochrana po čase oslabla. „Čo je očakávateľný jav, preto táto veková kategória potrebuje urgentne tretiu dávku,“ upozornil Frankovský. Na jeho slová zareagoval diskutujúci, ktorí ho obvinil, že „trepe bludy“. Iná diskutujúca mi odporučila, aby podávali lieky a nie vakcíny, na čo jej lekár odpovedal, že to aj robia.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Polícia jednej šíriteľke dezinformácii zaklopala na dvere

Polícia, ktorá sa snaží pravidelne vyvracať známeho hoaxy o pandémii, zverejnila aj prípad z nedávnych dní. Poukázali na to, ako jedna diskutujúca na sociálnej sieti zverejnila „údajne pravdivý príbeh jej známeho“. Ako uviedla, mal mu zomrieť otec a v nemocnici mu ponúkli, že ak podpíše, že zomrel na COVID, dostane 700 eur. "Aspoň mal na pohreb," napísala v statuse, ktorý sa týkal zafarbenia Michaloviec v COVID automate.

Michalovce spadajú pod košickú políciu, ktorá mala danú diskutujúcu navštíviť doma. Následne mala priznať, že príbeh počula parafrázovane od jedného muža, ktorého ani nepoznala. "To, čo som napísala na Facebooku mi povedal neznámy muž, ktorého som zobrala cestou z autobusu. Potom vystúpil a ja neviem, kam išiel. Tento muž mi povedal, že to všetko počul od známeho a ten to počul od známeho a mužov známy známeho to počul od svojho známeho. Viac o tom nič neviem," povedala diskutujúca.

Pod statusom stránky Hoaxy a podvody - Polícia SR sa vyjadril aj lekár Jakub Hložník. Toho to, že lekári majú ponúkať odmeny za to, aby sa v úmrtnom liste zosnulého napísal ako príčina COVID, nahnevalo. Zaujímalo by ho, kde na tieto nápady ľudia chodia. "Inak to, že meníme iné diagnózy na COVID, sa spomínalo aj v diskusii „Hovorme spolu“. Ak to šíria ľudia, čo sa sami pasovali za odborníkov, potom sa nečudujme, že tomu uveria naivní ľudia na sociálnych sieťach," pozastavil sa Hložník.