Dáta bez pátosu kriticky: Celé zle, sme v ....!  Trápime sa ako somáre a zbytočne, takto frajeri nebudeme

Od pondelka budúceho týždňa sa COVID automat zafarbí na čierno a bordovo, s výnimkou pár okresov na západe Slovenska. Konkrétne – Šaľa a Komárno ostávajú ako jediné dva okresy oranžové, Bratislava, Dunajská Streda a Galanta červené. Zvyšok Slovenska je na tom oveľa horšie. Pre neočkovaných, ale aj očkovaných to znamená výrazné sprísnenie bežného života.

Archívne VIDEO Minister zdravotníctva Lengvarský nevylúčil tvrdšie opatrenia v okresoch s najhoršou situáciou

Podľa dátových analytikov z projektu Dáta bez pátosu je v súčasnosti delta variant už vo všetkých krajoch. Poukázali na to, že pomer infikovaných seniorov nad 80 rokov a mladých do 20 rokov je v každom kraji veľmi podobný. Vysvetlili, že Bratislava má síce veľa pozitívnych občanov, ale málo príjmov do nemocníc. Konkrétne sa počet hospitalizovaných pacientov v hlavnom meste blíži k číslu sto. Rovnaký trend možno vidieť aj v okresoch Nitra a Trnava, kde majú dobrú zaočkovanosť seniorov nad 50 rokov.

„Tieto 3 kraje majú spolu takmer 2 milióny obyvateľov (35% z krajiny) a sú nádejou, že Deltu zvládnu. V týchto 3 krajoch je počet hospitalizovaných len 6% (5,8 presne) z pozitívnych prípadov. Ale hlavne ich je málo. Málo je 992 za 3 mesiace od 1. augusta. A 634 v októbri,“ konštatovali dátoví analytici.

Peklo na východe

Iná situácia je však na východe Slovenska. Dáta bez pátosu poukazujú na to, že v Košickom a Prešovskom kraji je situácia alarmujúca, pretože tam je veľmi veľa pozitívnych ľudí. V týchto krajoch žije spolu 1,6 milióna obyvateľov, čo predstavuje asi tretinu populácie. A práve táto tretina je podľa analytikov v súčasnosti peklom. V Košickom kraji je hospitalizovaných cez 9 a v prešovskom kraji cez 7 percent pacientov. „Teoreticky, ale čisto teoreticky, ak by mali % ako juhozápad Slovenska, tak by mali o 700 hospitalizovaných v Delte menej. Namiesto 2450 by to bolo 1750. Ak by bol na tom rovnako ako Juhozápad Slovenska aj Trenčín a Žilina a Banská Bystrica, tak by sme mali hospitalizácií o vyše 1000 menej,“ upozornili analytici.

Poukázali aj na to, že ak niektoré krajské mesto má menšiu zaočkovanosť, odrazí sa to aj na počtoch prípadov. Preto by bolo podľa analytikov správne, aby sa pozeralo na nezaočkovanosť namiesto na zaočkovanosť. Upozornili, že kým Košice majú až 60 percent obyvateľov neočkovaných, v Bratislave to je 40 percent ľudí. Pomer je tak 3:2 pre Bratislavu, avšak, v pomere hospitalizácií „vyhrávajú“ Košice – a to v pomere 3.2. Ľudí preto vyzývajú, aby si vo svojom okolí našli seniora, ktorého majú presvedčiť, aby sa dal zaočkovať.

Analytici ďalej vysvetlili, že práve seniori robia 90 percent úmrtí a 71 percent pacientov. A v prípade, ak by ich bol zaočkovaných dostatočný počet, by nebolo v nemocniciach takmer 4-tisíc seniorov, ale 1300. Čo sa týka počtov, tak vo vekovej kategórii nad 80 rokov je 77-tisíc neočkovaných a 55 percent z nich skončí v nemocnici. Vo vekovej skupine od 70 do 80 rokov to je 116-tisíc neočkovaných seniorov a 32 percentná šanca hospitalizácie, v veku od 60 do 70 rokov to je 247-tisíc a pätina z nich bude hospitalizovaná. Tento týždeň sme prekročili hranicu 100-tisíc infikovaných od začiatku delta vlna, z toho seniorov bolo 35-tisíc.

All-inclusive pobyt s kyslíkom

„Ak Vám chýbajú počty hospitalizovaných v Delte, tak ich bolo aj so včerajškom 6000. Za posledný týždeň 1500 a včera 400. Seniorov bolo v Delte hospitalizovaných 4300, za posledný týždeň viac ako 1000 a včera 285,“ uviedli analytici. V prípade úmrtí to do včerajšieho dňa bolo 630 obetí, za posledný týždeň ich bolo 150 a len za včera 36. V prípade seniorov to bolo spolu 570, za posledný týždeň 135 a za včera 33 obetí. Priemerný vek obetí je rovnaký ako minulý rok – 74 rokov.

Celkovo je neočkovaných seniorov 440-tisíc. Šance, že niektorí z nich skončí v nemocnici alebo zomrie, premietli do známych tipovacích súťaží. „Každý deň sa losuje 440 poukazov na dovolenku na Maledivy. Šanca 1:1000. Každý deň sa losuje 22 poukazov na JACKPOT 1 milión EUR. Šanca 1: 20000. Lotéria pokračuje dnes, zajtra, pozajtra, o týždeň, o mesiac. Šancí ako dreva, však? A teraz si vymeňte Maledivy za pobyt v nemocnici, a každý štvrtý all-inclusive s kyslíkom a tubusom v ústach obrátený na brucho. A tiež si vymeňte jackpot za pohreb. Vo Vašom čiernom okrese príde na Váš pohreb len 10 ľudí,“ upozornili.

Podľa ich slov je toto všetko výsledkom slovenskej neschopnosti eliminovať riziko plných nemocníc. A pritom stačilo tak málo – konkrétne zhruba 200-tisíc ďalších zaočkovaných seniorov. Boli by sme „doma“. „Ale my nie sme DOMA, ale sme v PRDELI. Celá republika v kovide, 5 a pol milióna ľudí v strese, milión a pol žiakov v neistote, športovci pred telkou, lekári na celodenných službách, pacienti bez operácií, záchranári v oblekoch,“ konštatovali s tým, že sme už celú krajinu desaťkrát pretestovali. Vysvetlili, že jeden test stojí „na hlavu“ zhruba sto eur, avšak, vakcína len pätinu. Tie síce máme na sklade, ale záujem o ne nie je.

Avšak, podľa dátových analytikov tých takmer 200-tisíc ľudí zaočkovať treba. Preto vyzvali ministerstvo financií, aby každého seniora motivovali odmenou 500 eur. Celkovo by na to potrebovali uvoľniť 95 miliónov eur. A Dáta bez pátosu tvrdia, že vedia, odkiaľ ich zobrať. „Viete koľko sme oproti schválenému štátnemu rozpočtu vybrali tohto roku za 10 mesiacov VIAC na DPH? O miliardu Eur. To je 100 miliónov Eur za mesiac N A V I A C. My sa neživíme kovidom, my sa živíme financiami a vieme rátať. Ale my nevieme nič poriadne manažovať. Nie reformovať, to je na dlho. My nevieme riešiť ani len triviálne úlohy,“ vysvetlili a rezort financií vyzvali, aby potrebné peniaze uvoľnili, pretože ich od Slovákov vybrali tento rok už desaťkrát. „Niečo ste dali na lotériu, niečo na testovanie, niečo na vakcíny, dajte na EXTRA dôchodok pre tých seniorov,“ konštatovali.

Na záver poukázali na príklad z Veľkej Británie – tam majú pri 75 percentnej zaočkovanosti v nemocniciach iba 2 percentná z pozitívnych pacientov. Vysvetlili, že Británia, ktorá je 12x taká veľká, ako Slovensko, má denne 40-tisíc infikovaných a tisíc príjmov. Naopak, v Dánsku je v nemocniciach len 255 pacientov, denne prijímajú 25, my 250. V Dánsku to je jeden za hodinu, u nás desať. „Tak mi je do revu. Zvládame to a zvládneme to, ale natrápime sa ako somáre,“ uzavreli.