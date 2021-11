Takto to vyzerá na COVID oddelení: Šanca na prežitie je 50 na 50! Na prístrojoch nekončia len starí ľudia

BRATISLAVA - V akom stave musí byť pacient, aby skončil na covid ARE pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu? Polícia proti konšpirátorom a šíriteľom hoaxov bojuje aj prostredníctvom sociálnych sietí. Nielen im venovali ďalšie videá natočené priamo na covidom oddelení.

Muži zákona už raz na covidovom oddelení v bratislavskej nemocnici na Antolskej boli. Práve tu ležia tie najťažšie prípady, u ktorých je šanca na prežitie 50 na 50. "Pacienti k nám neprichádzajú z ulice. Sú to pacienti, ktorí sa už doma zhoršovali, boli prijatí do nemocnice na reprofilizované interné oddelenie. Keď tam dôjde k zhoršeniu stavu, tak volajú nás ako anestéziológov a my ich potom indikujeme na umelú pľúcnu ventiláciu - keď ju treba, tak pacienta intubujeme a takým spôsobom sa dostáva sem, na covid ARO," povedal primár anestéziológie Jakub Hložník.

Nakazení koronavírusom však zaberajú v nemocnici omnoho viac lôžok.Ďalších pacientov majú totiž na ARE. "Hore na internom oddelení sa nám to zaplnilo už celé, takže tam je plná kapacita 20 pacientov," dodal k tomu Hložník. Pre covidových pacientov preto otvárajú aj rehabilitačnom oddelení.

Zdroj: Getty Images

Lekár upozornil, že pacienti, ktorí skončili na umelej pľúcnej ventilácii, boli predtým na internom oddelení, kde dostávali liečbu. Tá môže mať formu kyslíkovej terapie, terapie vysoko prietokovým kyslíkom či infúzií. Napriek tomu nie u každého liečba zaberie. "To ochorenie je jednoducho nevyspytateľné a my nevieme, ako ktorý pacient na vírus zareaguje," uviedol.

"Mali sme tu aj mladého pacienta, ročník 1979 a skončil na umelej pľúcnej ventilácii. Našťastie sa zlepšil a mohol ísť na na interné. Nebol očkovaný a sám hovoril, že uveril dezinformáciám po internete," uviedol Hložník.

Často používaný argument o tom, že v zlom stave končia najmä starí ľudia, zmietol zo stola. K tomu ešte zdôraznil, že aj tí starí pacienti sú predsa takí istí ľudia, ako mladí a pacientov treba liečiť všetkých. "Argumentácia, že to sú starí ľudia, tu neobstojí," jasne odkázal.

Vyvrátil tiež hoax o tom, že očkovaných pacientov liečia inak, ako tých neočkovaných. "Liečime všetkých rovnako," povedal. Liečba je u pacientov podobná, ale samozrejme individualizovaná, lebo každý pacient si so sebou prinesie aj iné ochorenia, ktoré treba zohľadniť