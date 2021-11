Matematik Kollár: Čoskoro narazíme na stenu! Prezradil, kedy nastane vrchol tretej vlny

Nový rekord v počte zachytených infikovaných Slovákov robí vrásky na čele nejednému z nás. Mapa COVID automatu je viac čierna a bordová a až na pár okresov v nich platia mimoriadne prísne opatrenia, aj pre očkovaných. Matematik Richard Kollár poukázal na to, že Sviatok všetkých svätých, ktorý bol v pondelok 1. novembra, urobil neporiadok v dátach a tým pádom nie je v súčasnosti relevantné sledovať sedemdňové priemery.

Preto sa rozhodol sledovať viaceré faktory spätne o niekoľko dní. Napríklad, hospitalizácie sleduje spätne o 8 dní, pacientov na JIS o 10 dní a na umelej pľúcnej ventilácii o 11 dní. Vo všetkých prípadoch vníma prudký nárast prípadov. Konštatoval však, že nateraz je obsadených málo lôžok na JIS, a to aj napriek vysokým číslam PCR testov posledné dni. Ako vysvetlil, tieto lôžka nateraz potrebuje tzv. biela medicína, je však viac ako isté, že aj tieto lôžka sa budú skôr či neskôr musieť uvoľniť pacientom s koronavírusom.

Pre ľudí má aj relatívne dobré správy. „Nezabúdajte, niekde je pred nami stena, na ktorú narazíme a volá sa dostatočné premorenie. Stále nevieme, kde je, ale najbližšie 2 týždne ju určite v nemocniciach neuvidia, to už vieme dnes,“ upozornil Kollár s tým, že aj PCR incidencia naráža na svoju kapacitu. Preto odporučil, aby sa najbližšie obdobie sledoval najmä vývoj antigénových testov. Podľa Kollárových slov totiž jedine pozitivita antigénových testov vie ukazovať, čo nás čaká. Ak začne rapídne stúpať, mohol by to byť ukazovateľ, že niečo nie je v poriadku.

„Ak máte viac ako 6 mesiacov po druhej dávke, choďte čo najskôr na tretiu, najmä ak máte viac ako 65 rokov. Bratislava už otvára veľké vakcinačné centrum na Národnom futbalovom štadióne,“ napísal na záver s tým, že súčasnú situáciu nezvládame. Následne, v komentároch vysvetlil, že "stena", teda premorenie obyvateľstva príde určite a nateraz naďalej platí, že v decembri by sa situácia mala postupne zlepšovať. "Počkajte na koniec novembra. Neviem samozrejme s určitosťou povedať, či presne vtedy príde vrchol, ale zatiaľ tomu všetko nasvedčuje. Je to len hrubý odhad, ale stále verím, že plus-mínus pár týždňov vyjde," uzavrel.