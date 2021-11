Tretia verzia súdnej mapy nie je žiadnou kozmetickou úpravou, tvrdí predseda Súdnej rady Mazák

Základným cieľom reformy je špecializácia sudcov. "Ozajstná špecializácia je to, ak sudca skutočne rozhoduje len určitý druh sporov, iných právnych vecí, nesporových vecí, odborne určený výsek trestnoprávnej agendy alebo v správnom súdnictve. Takáto materiálne vnímaná špecializácia významne prispieva ku kvalite judikovania," vysvetlil Mazák. Špecializácia sudcov je tiež prostriedkom na zamedzenie zbytočných prieťahov v súdnom konaní.

Mazák je však presvedčený, že krajský odvolací súd by mal sídliť v Bratislave, nie v Trnave. "Významné je aj to, že právna pomoc sa v Bratislave poskytuje na veľmi vysokej úrovni, pôsobia tu advokátske spoločnosti, ktoré vedia ´zamotať´ hlavu aj skúseným sudcom," vysvetlil Mazák. V hlavnom meste tiež sídlia inštitúcie, podniky, európske aj medzinárodné organizácie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zrušiť časť súdov považuje Mazák za potrebné. "Ich zrušením alebo vytvorením pracovísk sa ušetrí množstvo ľudskej energie na rovnomerné vybavovanie súdnej agendy na celom území štátu," dodal. Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.