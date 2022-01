Hľadanie kandidátov na sudcu Všeobecného súdu EÚ nevidím optimisticky, tvrdí Mazák

BRATISLAVA - Vysoké nároky a kritériá kladené na sudcu, ktoré sa nedajú obísť, sú jedným z dôvodov, prečo má Slovensko problém nájsť vhodných kandidátov na post sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Ani pri aktuálne vyhlásenom výberovom konaní to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nevidí optimisticky. Mazák to uviedol v rozhovore pre TASR.

Vhodný kandidát musí mať znalosť práva EÚ, schopnosť pôsobiť v medzinárodnom prostredí či používať francúzštinu ako pracovný nástroj. Potrebné sú aj skúsenosti nadobudnuté vo vysokých právnických pozíciách najmenej po dobu 12 až 15 rokov.

"K tomu treba prirátať požiadavku slovenského zákonodarstva. Kandidát musí byť preukázateľne významná osobnosť v oblasti práva. A máme sumár dôvodov, ktoré ma ani dnes nenapĺňajú optimizmom pri hľadaní vhodných kandidátov," skonštatoval Mazák.

V druhej polovici novembra Mazák opäť vyhlásil voľby kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ). Ide už o piaty pokus Súdnej rady nájsť do funkcií vhodných kandidátov. Oprávnení navrhovatelia na predloženie kandidáta na tieto funkcie tak môžu spraviť najneskôr do 7. januára do 15.00 h. Vláda SR je naďalej, aj napriek problémom s kandidátmi, povinná nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd Európskej únie.