Opitý vodič spôsobil v Košiciach čelnú zrážku vozidiel

Opitý Košičan mal na Hlinkovej ulici, na úrovni zjazdu na sídlisko Ťahanovce prejsť so svojím vozidlom do protismernej časti vozovky a prednou ľavou stranou naraziť do zvodidiel. "Vozidlo sa dostalo do rotácie a následne čelne narazilo do motorového vozidla zn. Peugeot 206, ktoré v tom čase viedla 19-ročná žena z Košíc v smere na sídlisko Dargovských hrdinov," priblížila polícia s tým, že pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu oboch vodičov a spolujazdkyne z vozidla Peugeot. Dychová skúška u mladej vodičky požitie alkoholu nepreukázala.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

