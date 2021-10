Polícia adresovala vyšším ročníkom tvrdý odkaz: Prepadajú bludom a sociálnym sieťam! TOTO je dôkaz

BRATISLAVA – Hoaxy a konšpirácie rieši polícia už takpovediac na dennom poriadku. Teraz však prišla so zaujímavým upozornením – tak ako kedysi rodičia posielali deti hrať sa von preč od počítačov a hier, by teraz to isté mohli hovoriť deti rodičom, ktorí prepadli sociálnym sieťam a dezinformáciám.

Polícia upozornila, že účet pod názvom "Iveta Šamánková" publikuje na dennej báze množstvo dezinformácií. Patrí medzi ne aj status na sociálnej sieti, v ktorom tvrdí, že "masky nie sú nariadené primárne kvôli vírusu, ale aby pripomínali, že je tu ´pandémia´." Bez toho by vraj ľudia podľa jej slov rýchlo zabudli alebo pochopili, že je to divadlo.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

V tomto konkrétnom príklade podľa polície však žena doslova klame takmer v každom jednom slove. Upozorňujú preto, že "masky", inak povedané rúška, nie sú nariadené ako "pripomienka" pandémie, ale ako prevencia.

Poukázali tiež na to, že že nikto na Slovensku nechce nosiť "masky" donekonečna, ale chceme ísť po vzore krajín ako Švédsko či Dánsko, kde vďaka vysokej zaočkovanosti rušia takmer všetky mimoriadne opatrenia. "Toto konto bez akýchkoľvek podkladov klame, keď uvádza, aká skupina bola prvá chorá a falošne predpovedá, čo sa bude diať. Ide o typ veľmi jednoduchého autora, ktorý sa pasuje do role vševediacej autority bez reálnych podkladov," upozornili.

Zdroj: Getty Images

V tomto prípade nejde o masovo šírený hoax. Problémom je ale podľa polície konto ako také. "Kadencia zverejňovania dezinformácií napovedá, že vlastník tohto konta musí na počítači tráviť hodiny denne, čo sa výraznou mierou negatívne podieľa na vývoji jeho psychického zdravia a sociálneho života," uviedli.

Starší ľudia sú veľmi častými šíriteľmi hoaxov

Aktivita tohto konta je podľa nich dôkazom, že bludom a sociálnym sieťam prepadajú hlavne vyššie ročníky. "Práve starší ľudia sú veľmi častými šíriteľmi hoaxov, či sa to niekomu páči alebo nie. Je preto veľmi dôležité, aby sa o takéto osoby zaujímali ich najbližší a pokúsili sa ich odtrhnúť od virtuálnej reality a vrátili by ich späť do skutočného života. Stav, do ktorého sa dostali starší používatelia internetu nás mrzí, avšak v konečnom dôsledku ide o dospelých ľudí, ktorí musia za svoje konanie na verejnosti preberať zodpovednosť," upozornili.