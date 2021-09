Kotlebov exposlanec to vytmavil odporcom očkovania: Experimentálna vakcína? Tak vyrobte inú!

archívne video

Polarizácia spoločnosti na Slovensku zažíva svoj vrchol a môže za to najmä pandémia koronavírusu a téma očkovania. Zatiaľ, čo lekári vyzývajú na očkovanie a v nemocniciach pribúdajú pacienti v ťažkom stave, niektorí poslanci, najmä z opozície, proti očkovaniu protestujú. Najhlasnejší sú práve poslanci neprávoplatne odsúdeného Mariana Kotlebu z Ľudovej strany Naše Slovensko.

K nim patril aj Miroslav Urban, ktorý aktuálne pôsobí v hnutí Republika, kde sa zoskupili odídenci od Kotlebu. Zdá sa však, že Urban, ktorý je aj lekárom, má na očkovanie iný názor, ako je kolegovia. Upozornil na to na sociálnej sieti Ján Benčík zo Za ľudí. Ten podotkol, že Urbanovi nechce robiť reklamu, ale chce poukázať na to, že Urbanov názor je iný, ako jeho kolegov a pritom je súčasťou ich hnutia.

"Ďakujem za slovo. Poznám ľudí, ktorí sú očkovaní a majú na to svoje argumenty a tak isto ľudí, ktorí nie sú očkovaní a majú tiež na to svoje argumenty. Ja im svoj názor nevnucujem, nech sa rozhodne každý sám. Ja si myslím, že to očkovanie má byť dobrovoľné a ľudia by nemali byť diskriminovaní. No na druhej strane, aké iné riešenia máme ak nie to očkovanie. Ono je to strašne jednoduché povedať je to zlé, sú nežiadúce účinky. To máte pri každej liečbe. Už či podstúpite to riziko, je to na vás," povedal Urban v parlamente s tým, že on svojím starším pacientom očkovanie odporúča.

"Poviete, že experimentálna vakcína, tak vyrobte inú, tak vyrobte lepšiu vakcínu. Viete, ono sa to tak ľahko hovorí. Ja robím v zdravotníctve a pravdupovediac sú tam, aj ležia tam teraz ľudia, ktorí boli aj očkovaní a majú ťažký priebeh, dokonca sú na ventilácii alebo sú tam aj mladí ľudia. Matka malých detí dvoj, päťročného, ktorá je na umelej pľúcnej ventilácii s malými šancami, že to prežije. A mne tí ľudia telefonujú, mňa sa pýtajú, umreli mi počas tej vlny traja pacienti, ktorí by bez toho, aby dostali covid neumreli. To sú strašné témy a rozprávať neočkujme sa, práva, hento, toto. Ja pacientom svojim, ktorí sú chorí, majú vyšší vek odporúčam očkovanie. Tak by som pacientom aj našim voličom povedal, ak sa chcú očkovať, nech sa opýtajú svojho praktického lekára. Nech sa poradia s ním. Ak mu neveria majú ešte iné možnosti, opýtať sa iného lekára. Skonzultovať to, hej že je to ťažká téma, ale nech sa ľudia rozhodujú sami," dodal.