Sabaka opísal službu na JIS: Situácia sa zhoršuje! Celý čas v skafandroch pri neočkovaných pacientoch

V nemocniciach je v súčasnosti hospitalizovaných takmer 500 pacientov, podľa aktuálnych čísel by z nich 21 malo byť v Bratislave. Infektológ Peter Sabaka však poukázal na poslednú – nočnú zmenu, ktorá bola mimoriadne „hektická“.

„Naše sestričky z JIS boli na nohách celú noc s celú noc v skafandroch. Boli 2 plus sanitár. Starali sa o štyroch kritických pacientov plus ešte jedného ďalšieho v lepšom stave, dvaja sa museli počas noci intubovať a napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu,“ upozornil Sabaka s tým, že to zvládli, otázkou však je, koľko takéto nasadenie vydržia.

Slobodné rozhodnutie pacient vs. zdravotná sestra

Ako dodal, tí, čo odmietajú očkovanie, nič podobné nezažili. Nemuseli byť celú noc v ochranných oblekoch, v ktorých sa lekári spotia už po prvých piatich minútach. Sabaku však zaujíma, čo by tí, čo odhovárajú ľudí od očkovania, povedali sestričkám, ktoré sú v ochranných oblekoch niekoľko hodín. „Áno každý, sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá očkovať, rovnako ako sa naše sestričky slobodne rozhodli, že prídu do služby, starať o tých čo sa slobodne rozhodli sa neočkovať,“ dodal Sabaka.

Pod statusom, kde poukázal na poslednú smenu, sa strhla búrlivá diskusia. Mnohí Sabakovi a jeho kolegom odkázali, že im držia palce a ďakujú im za ich odhodlanie a vytrvalosť. Iní sa, naopak, zamýšľali nad tým, ako "potrestať" neočkovaných, ak skončia v nemocnici. Jeden z diskutujúcich napríklad navrhol, aby im zdravotné poisťovne dali preplatiť celú faktúru za liečbu koronavírusu v nemocnici. "Ešte je len začiatok. A zrejme prituhne. Potom bude spravodlivý, aj keď iste profesionálne potláčaný hnev sestričiek aj lekárov, že sa len pre sprosté teórie toľkí neočkovali, celkom oprávnený. Aj keď, ani my s vakcínou nemáme istú bezbolestnú jeseň ani zimu," konštatoval ďalší.

Iná diskutujúca navrhuje, aby očkovanie nemalo byť dobrovoľné, ale povinné. "Na to si nemá nikto vytvárať názor! Je to prevencia proti závažným ochoreniam. Kto sa koho pýta na názor ohľadne zákona 8/2009 o cestnej premávke, alebo 535/2003 o dani z príjmov? Jednoducho tak by to malo byť aj z očkovaním! Tu totiž ide o život a zdravie. A v poslednej dobe sa žiaľ so zdravím veľmi hazarduje," uzavrela.