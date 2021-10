Stúpa v nemocniciach počet očkovaných Slovákov? Sabaka tvrdí opak: Čekanovo ospravedlnenie, Stančík má nápad!

Za stredu na Slovensku pribudlo takmer 5-tisíc infikovaných po pretestovaní PCR testom. Okrem toho sme sa z pravidelných štatistík dozvedeli aj to, že až 79 percent ľudí, ktorí ležia v nemocniciach s potvrdeným koronavírusom, je neočkovaných.

Archívne VIDEO V nemocniciach leží takmer 1200 ľudí: Situácia je pod kontrolou! Lengvarský rieši problém s registráciou na tretiu dávku

Pred mesiacom však tieto čísla boli oveľa vyššie – na úrovni 83 percent a koncom leta na 90 percentách. Znamená to tak, že vakcíny sú neúčinné a menej efektívne v boji s koronavírusom a nezabraňujú tak ťažkému priebehu? Lekár bratislavských Kramárov Peter Sabaka tvrdí, že nie.

„Čím to teda je? Opakovane sme už spomínali, že pomer očkovaných a neočkovaných v nemocnici je závislý nie len od účinnosti vakcín, ale aj od toho, ako veľká je riziková populácia očkovaných a neočkovaných. Keďže vieme, že z rizikových pacientov je zaočkovaných ďaleko viac ako jedna polovica, znamená to, že očkovaní v nemocnici sa vyberajú z väčšej skupiny čo „opticky“ nafukuje ich počty v nemocnici,“ vysvetlil Sabaka na sociálnej sieti.

Počty stále stúpajú

Ako ďalej vysvetlil, pri skupine tých, ktorí nie sú očkovaní, treba prihliadať aj na ľudí, ktorí už koronavírus prekonali. Pretože tí majú minimálne pol roka imunitu rovnako ako tí, ktorí sa dali zaočkovať. Tým pádom sú pred delta variantom chránení. Odborníci pritom už viackrát poukazovali aj na to, že opätovné infikovanie sa koronavírusom je veľmi vzácne. Podľa Sabaku môže byť až polovica neočkovanej populácie tých, ktorí už koronavírus prekonali, pričom ich počet stále stúpa.

A to z dôvodu, že sa stále viac neimunizovaných ľudí infikuje a tým sa stále viac zmenšuje skupina neočkovaných. A práve táto skupina je vo väčšine hospitalizovaná v nemocniciach s ťažkým priebehom koronavírusu. „Skupina zaočkovaných sa zmenšuje o veľa pomalšie, keďže sa vďaka očkovaniu premorujú pomalšie. Navyše, u nich prekonanie až tak markantne neznižuje riziko hospitalizácie, keďže už sú proti nej odolný vďaka očkovaniu (relatívne sa teda znižuje menej hoci absolútne sú chránení viac…viem, že to znie zložito ale čo už je len v tejto pandémii jednoduché),“ konštatoval.

Aj to je podľa Sabaku dôvod, prečo podiel očkovaných v nemocnici stúpa – pretože tých, ktorí nie sú nijakým spôsobom imúnni voči koronavírusu, je čoraz menej. Sabaka sa pozrel aj na účinnosť vakcín z hľadiska percenta očkovaných ľudí hospitalizovaných v nemocniciach. Podľa jeho slov však ide o komplexnú matematiku a samotné percento nám o tom, aká je efektivita vakcín, nič nehovorí.

Avšak, opakovane sa na túto problematiku pozreli vedci – a to už zahraniční, či zo Slovenska. A opakovane zistili, že vakcíny majú až 90-percentnú efektivitu. „Vakcíny teda proti ťažkému priebehu Covid19 fungujú. Máme to potvrdené z viacerých štúdií aj z dát zo Slovenska. Dokonca vieme, že fungujú aj 8 mesiacov od podania. Netreba sa teda znepokojovať,“ uzavrel Sabaka.

Názory iných

Pod jeho statusom sa strhla búrlivá diskusia. Do nej sa zapojil aj vedec Pavol Čekan. Ten konštatoval, že v súčasnosti je už asi zbytočné ľudí presviedčať a vyvracať ich pravdu. „Rýchlik sa nekontrolovateľne rozbehol. Ďalší týždeň ten nástup pravdepodobne už poriadne pocítime. Držte sa. Je mi to hrozne ľúto a prepáčte (to patrí všetkým zdravotníkom),“ napísal. Jeho slová okomentoval aj samotný Sabaka, ktorý sa Čekanovi poďakoval. Okrem toho dodal, že on sám urobil pre boj s koronavírusom maximum. Čekan napríklad daroval 100-tisíc PCR testov, ktoré vyrobila firma MultiplexDX, v ktorej pôsobí.

K celej veci sa vyjadril aj koaličný poslanec za OĽaNO Andrej Stančík. Ten konštatoval, že by ministerstvo zdravotníctva nemalo zverejňovať percento nezaočkovaných v nemocniciach, ale to, akú šancu má zaočkovaný Slovák, že sa do nemocnice dostane. „Nad 50 rokov máme zaočkovaných minimálne 60 percent a keď k tomu prirátame ľudí, čo to prekonali, tak neimunizovaných je menej ako tretina,“ vysvetlil svoj nápad. S ním súhlasí nielen Sabaka, ale aj matematik Richard Kollár.

