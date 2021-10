Sabaka sa rozhodol tvrdo zakročiť: Žaloba! Od Uhríka a Mazureka žiada desaťtisíce, TOTO je dôvod

Infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka získal v polovici septembra prestížnu cenu J. M. Hurbana. S ňou je spojená aj odmena vo výške 28-tisíc eur. Tú si však nenechal – venoval ju občianskemu združeniu, ktoré pomáha s liečbou chorých.

Archívne VIDEO Sabaka vyzýva ľudí: Dajte sa zaočkovať!

Ihneď po získaní ocenenia sa však smerom k Sabakovi strhla vlna kritiky a dezinformácií. A to zo strany bývalých členov opozičnej ĽSNS Milana Uhríka a Milana Mazureka, v súčasnosti z hnutia Republika. Tí totiž tvrdili, že Sabaka peniaze získal ako tichú odmenu za schvaľovanie protipandemických opatrení. Teraz si však povedal dosť. Podľa portálu Aktuality.sk žiada od spomenutých poslancov celkovo 48-tisíc eur. V predžalobnej výzve si pýta 28-tisíc eur od Uhríka a 20-tisíc od Mazureka. Dôvodom je ohováranie.

Zdroj: FB / Milan Uhrík

„Už mám toho dosť. Beriem to ako službu spoločnosti. Nemôže si niekto získavať politickú podporu tým, že o niekom rozširuje nepravdy. To nie je čistá hra,“ povedal Sabaka pre portál. Sabaka bol aj tvárou očkovacej kampane. Uhrík vo svojom videu z polovice septembra tvrdí, že peniaze získal ako odmenu „za verejné schvaľovanie nezmyselných Covid obmedzení. Áno, celé to Covid šialenstvo na Slovensku je najmä o peniazoch. MOMky, vakcíny, provízie a odmeny…“. Sabaka však následne tieto informácie vyvrátil a tvrdil, že za očkovaciu kampaň ani za žiadne svoje výroky peniaze nedostal, a to ani od farmaceutických firiem, ani od vlády, či inej štátnej inštitúcie.

Zdroj: FB / Milan Uhrík

„Beriem to ako ohováranie a hanobenie môjho dobrého mena. Som lekár, vystupujem ako odborník a keď niekto spochybňuje moju nezaujatosť, tak to vážne spochybňuje moje dobré meno,“ uviedol ako dôvody svojho konania. 28-tisíc od Uhríka žiada z dôvodu, že práve toľko podľa jeho slov dostal ako tichú odmenu, 20-tisíc od Mazureka po konzultácii advokátskou kanceláriou. „Má to mať aj výchovný efekt, keby sme sumu stanovili na tisíc eur, pri ich príjmoch by si to ani nevšimli,“ vysvetlil.

Zdroj: FB/MZ SR

Čo na to poslanci?

Na celú vec zareagoval aj jeden z poslancov – konkrétne Milan Uhrík. Ten o tom, že mu Sabaka poslal predžalobnú výzvu, informoval na sociálnej sieti prostredníctvom videa. „Doktor Sabaka odo mňa 28 000 eur. Lebo som zverejnil, že v rámci vládneho ocenenia nedostal len nejaký čestný diplom, ale aj desaťtisíce eur „do vrecka“. Od Milana Mazureka pýta financmajster Sabaka zase 20 000 eur, lebo Miňo ho v lete nazval „covidovým prorokom“,“ napísal. Vo videu sa objavil aj Milan Mazurek, ktorý Sabaku nazval zbabelcom. „Pán Sabaka, nezaplatíme Vám nič, ani jeden cent,“ ozrejmil Uhrík vo videu. Pod videom sa však začali kopiť názory, že Sabaka je skorumpovaný, na čo on sám reaguje, že poslancom jasne išlo len o vyvolanie nenávisti.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Samotný Sabaka s takouto reakciou údajne počítal a je pripravený sa súdiť. „Keby som nebol ochotný sa s nimi súdiť, nedával by som predžalobnú výzvu, mám advokátsku kanceláriu a ideme do toho. Dlhodobo čelím osočovaniu, že som skorumpovaný a zaplatený, títo páni tento názor o mne dlhodobo podporujú. Toto bola posledná kvapka. Mne o tie peniaze vôbec nejde, ani ich nechcem. V prvom rade ide o to, že si nesmieme nechať o sebe takto klamať,“ uzavrel.