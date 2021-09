Ďalší útok medveďa na strednom Slovensku: Napadnutého pastiera chránili vlastné psy!

Útok medveďa na pastiera oviec sa mal stať dnes ráno. Stalo sa tak nad senníkom na farme nad obcou Nevoľné. Informoval o tom starosta obce Nevoľné Štefan Henžel. „Napadnutý pastier oviec mal obrovské šťastie, že mal pri sebe pastierskych psov, ktorí ho ako tak ochránili,“ napísal starosta na sociálnej sieti. Obyvateľov samosprávy preto vyzval, aby boli pri prechádzkach lesom mimoriadne ostražitý. „O tejto skutočnosti som informoval predsedu poľovného združenia, odbor životného prostredia, ako i zásahový tím pre medveďa hnedého. Tu už končí každá sranda a dávajte si pozor,“ napísal Henžel.

Zdroj: FB / Starosta obce Nevoľné, Radim Vojtko Starší, Petronela Vojtko Píriová

Pastierovi sa našťastie počas útoku nič vážnejšie nestalo, podľa starostu Henžela je len nepríjemne vystrašený. "Je otrasený. Mal šťastie, že tam mal pastierke psy, ktoré ho hneď začali chrániť," povedal pre Topky.sk. Ako dodal, Nevoľné je horská obec, v jej okolí sa podľa fotopascí pohybuje asi tucet medveďov na veľmi malom priestore, no k útoku prišlo prvýkrát po veľmi dlhej dobe. Henžel sa však obáva toho, keď medvede zavítajú až do dediny. "Je to len otázkou času," konštatoval starosta Nevoľného.

Štvrtý za vyše mesiac

O útoku medveďa informovalo svojich občanov aj mesto Žiar nad Hronom. V ich susednej obci Lutila totiž nedávno tiež došlo k útoku medveďa na človeka. Medvedica, ktorá sprevádzala mladé, spôsobila mužovi odreniny, ten sa však útok rozhodol nenahlasovať na polícii. So zraneniami nešiel ani do nemocnice a k incidentu sa odmietol vyjadriť.

Zdroj: Getty Images

Za posledných pár týždňov ide o štvrtý útok medveďa na človeka. Ešte v polovici júna došlo k prvému smrteľnému útoku medveďa na človeka, a to na Liptove. Ďalší sa stal v obci Dúbravy časť Iviny, kde medvedica napadla muža a revala mu do ucha. Ďalší sa stal v obci Hradište, medvedica tam v ovocnom sade napadla učiteľku Eriku, ktorá mala viaceré poranenia, aj v oblasti krku. Leteckí záchranári ju vrtuľníkom previezli do nemocnice.