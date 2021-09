Situácia je zlá: Máme prvé štyri bordové okresy, Bardejov už od zajtra! Horšie je na tom aj Bratislava

V oranžovej farbe, teda v stupni ostražitosť, bude 44 okresov. V prvom stupni ohrozenia, teda v červenej farbe, bude 27 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, budú tri okresy. Vláda SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

Koncom septembra by mohlo denne pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných novým koronavírusom. Denné príjmy do nemocníc by sa mohli pohybovať medzi 75 až 100 prípadmi. Vyplýva to z odhadov ministerstva zdravotníctva, o ktorých vo štvrtok po rokovaní vlády informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní.

Bratislava je oranžová, Bardejov od zajtra bordový

Od pondelka budú v stupni monitoringu (zelená fáza) okresy Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok a Poltár.

V oranžovej fáze budú okresy Banská Bystrica, Bratislava I - V, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Šaľa, Senec, Sobrance, Stropkov, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Vranov nad Topľou, Žiar nad Hronom a Zlaté Moravce.

V červenej fáze budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Brezno, Bytča, Gelnica, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Levoča, Martin, Poprad, Prešov, Revúca, Sabinov, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trenčín, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žilina a Zvolen.

V bordovej fáze bude okres Bardejov (od 17. septembra), Krupina, Rožňava a Skalica.

Pri určovaní rizikovosti okresov sa má menej prihliadať na COVID u detí

Rizikovosť jednotlivých okresov v súvislosti s novým koronavírusom sa bude vyhodnocovať po novom. Menšia váha sa má prikladať infikovaným medzi deťmi do 18 rokov. Vyplýva to z tretej aktualizácie Covid Automatu z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorú vo štvrtok schválila vláda.

Nová metodika výpočtu má podľa ministerstva zdravotníctva lepšie zohľadniť prediktívnu hodnotu Covid Automat v odhade vývoja budúcich hospitalizácií, ku ktorým deti prispievajú v minimálnej miere. "Reaguje sa tak na potenciálne riziko obmedzeného testovania v školách, v prípade, že by toto testovanie viedlo k urýchlenému rastu incidencie," ozrejmuje sa v materiáli.

Spomenuté úpravy sú metodologického charakteru a nemajú dosah na vyhlášky, či iné uznesenia naviazané na COVID automat. Úprava na váženú incidenciu "zjemní" podľa ministerstva hodnotenia okresov v rámci Covid Automat približne o 15 percent.

COVID automat má päť farieb rizikovosti okresov - od zelenej (monitoring) cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia) až po čiernu (3. stupeň ohrozenia). Pri zmene farby sa berie do úvahy okrem počtu nakazených napríklad aj zaočkovanosť okresu v populácii nad 50 rokov.