Počet prípadov sa rapídne zvýšil: Odborníci varujú! Je to problém, bude to ešte horšie

BRATISLAVA - Čo nás čaká v najbližších týždňoch? To je zrejme najčastejšia otázka, ktorú si kladú politici, ľudia i odborníci. Slovensko je v tretej vlne a vrchol by mal prísť už o niekoľko týždňov. Podľa odborníkov z Dáta bez pátosu to pôjde rýchlo a na prelome mesiacov sa počty rapídne zvýšia.

Tretia vlna začala na Slovensku podľa epidemiológa Martina Pavelku už koncom júla, no až teraz sa to reálne odráža aj na číslach. Denne pribúdajú stovky pozitívnych prípadov, mierne stúpa aj počet hospitalizovaných. Slovensko tak podša odborníkov z Dáta bez pátosu doháňa to, čomu sa vyhlo v prvých dvoch letných mesiacoch.

Za dva týždne sme stúpli na štvornásobok

"My nerastieme za 4 týždne na dvojnásobok, ale za 2 týždne na 4-násobok. To je trošku problém. Krivka nášho rastu vyzerá rôzne strmo, záleží do akého zrkadla sa pozeráme," uviedli na sociálnej sieti s tým, že stále ide o počty pozitívne testovaných. Denný priemer je síce vyšší, no netreba sa bát. Počet hospitalizovaných však je percentuálne nižší, než tomu bolo v druhej vlne.

Podľa najnovších dár NCZI je hospitalizovaných 250 ľudí, z čoho 198 ľudí potvrdený COVID, na JIS je 27 ľudí a na pľúcnej ventilácii 18. "Infikovaných teraz bude pribúdať presne tak, ako v rovnako (4 % - 42 %) zaočkovanej Litve, Slovinsku a Chorvátsku," uviedli odborníci.

Do konca septembra počty stúpnu ešte viac

Tretia vlna bude špecifická najmä v tom, že problém už nebude plošný, ale regionálny. Súvisí to najmä s počtom zaočkovaných ľudí v jednotlivých regiónoch. V niektorých je zaočkovanosť vysoká a v niektorých alarmujúco nízka. "Už aj v druhej vlne sme videli veľké regionálne rozdiely, teraz budú pravdepodobne ešte výraznejšie. Vplyv budú mať rozdiely v premorenosti po druhej vlne a rovnako rozdiely v zaočkovanosti," skonštatoval pre Topky virológ Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa.

Dá sa preto predpokladať, že v oblastiach, ktoré boli v druhej vlne málo postihnuté a zároveň je tam nízka zaočkovanosť, bude táto vlna vplyvom infekčnejšieho delta variantu aj horšia. "Pozitivita je v Krupine 15 % a to idú na test len ľudia z okolia infikovaných. Vystúpame na 30 % a 50 %, nebudeme po regiónoch stíhať testovať," napísali odborníci.

"Dnes čakáte na termín PCR testu 5 až 15 dní. Potom sa to ešte raz zdvojnásobí a to budeme radi. Bohužiaľ nám COVID Automat a karanténne podmienky zavrú tretinu tried v školách, ale už len na 10 dní," uviedli odborníci z Dát bez pátosu. Do konca septembra sa situácia, čo sa počtu infikovaných týka, zhorší. "Budeme opäť na 4-násobku dneška," skonštatovali.

Kedy teda príde vrchol tretej vlny?

Odpovede na túto otázku sa rôznia, nikto nevie presne predpovedať, kedy sa dostaneme na vrchol. Odborníci to však vidia v horizonte niekoľkých týždňov. Klempa očakáva, že k vysokému nárastu počtu prípadov príde veľmi rýchlo. "Už v najbližších týždňoch. Kedy sa ale presne nárast zastaví, si rozhodne netrúfam predpovedať," uviedol pre Topky.

Podľa matematika Richarda Kollára na to, aby sme vedeli určiť, kedy nastane vrchol tretej vlny, potrebujeme poznať percento slovenskej populácie, ktorá ešte nie je dostatočne imunizovaná proti koronavírusu. "T.j. nie sú plne zaočkovaní a neprekonali dostatočne silnú infekciu počas predchádzajúcej vlny variantu alfa. Počet týchto ľudí môžeme len veľmi hrubo odhadovať a dúfať, že je čo najnižší," povedal pre Topky ešte minulý týždeň. Presnejšie čísla budú odborníci vedieť odhadnúť zhruba o dva týždne, keď budú poznať dáta o tom, ako rýchlo sa koronavírus šíri v otvorených školách.

Lengvarský očakáva prudký nárast, ale aj pokles

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v pondelkovej relácii Rádia Expres uviedol, že vrchol očakáva v októbri. "Vzhľadom k infekčnosti ochorenia bude vrchol pomerne výrazný. V najbližších dňoch môžeme očaávať, že bude prudký nárast prípadov, ale aj pokles. Je to tak prelom septembra a októbra zatiaľ z dát, ktoré máme aj z iných krajín," uviedol.

Minister predpokladá, že počet hospitalizovaných (podľa počtu zaočkovaných) by počas tretej vlny nepresiahne polovicu z maxima v druhej vlne. Očakáva teda maximálne dvetisíc hospitalizovaných v nemocniciach. Dodal, že ak sa už neobjaví ďalší infekčnejší variant, nové veľké vlny pandémie by sme už zažívať nemuseli. Čo sa týka dát o premorenosti, tie sa zbierajú a mapa by mala byť k dispozícii o niekoľko týždňov.

Počet hospitalizovaných bude takisto rásť

"Máme dnes (13. septembra, pozn. red.) 140 pacientov s potvrdeným kovidom, a to je tiež dvojnásobok oproti číslu spred 2 týždňov. S odsupom jedného až dvoch týždňov sa bude rast hospitalizovaných ťahať za počtami infikovaných. Hospitalizovaných budeme poznať všetkých, nie ako infikovaných," vysvetľujú.

Dobrou správou je, že za dva týždne oproti štvornásobku infikovaných máme len dvojnásobok hospitalizovaných. "Aj ak to je s odstupom 2 týždne. Potrebujeme ešte 7 - 10 dní a budeme mať dáta na dobré predikcie. Ale je jednoduché sa pozrieť na podobne zaočkované krajiny v našom regióne," skonštatovali odborníci.

Mali sme pauzu, nemal kto umrieť

Za posledný týždeň pribudlo deväť úmrtí, čo je nárast oproti predchádzajúcim týždňom. "Mali sme pauzu, nemal kto umrieť. Teraz to bude 10 % z hospitalizovaných a to v horizonte 7 - 10 dní. Jednoduché počty... 10 za týžden, neskôr 25 za týždeň a potom maximálne 50 - 75. To je asi 10 denne. Ale ďaleko nedovidíme," uviedli. "Ak sa situácia v niektorých regiónoch pokazí, tak to v tých regiónoch chytí vrtulu," poznamenali.

Odborníci ľuďom odporúčajú, aby boli viac vonku a v prírode ako v interiéri. "Dobre sa stravujte a bavte sa o pekných témach. Sledujte pápeža, múdro hovorí a cítiť z neho lásku a pokoj. Pokoj aj Vám. Máme radi dáta a čísla. Máme radi aj Vás. Pôjde to teraz rýchlo. Slovensko si zaslúži pokojné Vianoce. Máme k nim našliapnuté," dodali.