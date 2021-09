Tento malý detail mnohým ušiel: FOTO, ktorá preukazuje pápežovu skromnosť aj v jeho vysokom postavení

Pozrite sa na to, aké hodinky nosí Svätý Otec.

Zdroj: TASR – Michal Svítok, gettyimages.com

BRATISLAVA - Aj keď púť pápeža Františka po Slovensku sa dnes oficiálne končí, za ten čas si niektorí na sociálnej sieti stihli všimnúť jeden malý detail, ktorý však vypovedá o tomto mužovi veľké veci. Sú to jeho náramkové hodinky, ktoré však rozhodne nezapadajú do vysokej cenovej kategórie, ako by niekto čakal.