Po policajtoch chcú svoje aj politici: Za urážku činiteľa aj 500-eurová pokuta! Ozvala sa aliancia, sú razantne proti

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch bola už verejnosť informovaná o novinkách v súvislosti s novelou v prípade polície. Podľa nej hrozí ľuďom, ktorí urážajú policajných príslušníkov pokuta do výšky niekoľkých stoviek eur. Čosi podobné sa teraz začína objavovať aj v prípade politikov. Pri urážke poslanca alebo ministra by totiž po novom mohla hroziť aj 500-eurová pokuta.

Takáto novinka by mala byť presadená v rámci predloženej novely Zákona o policajnom zbore, o ktorej sme písali už vyššie. Najnovšie sa však táto novela má dotknúť aj politikov. Proti sa však okamžite ozvala Aliancia Fair-play. Tá vyzvala Ministerstvo vnútra SR, aby stiahlo časť legislatívneho návrhu, ktorá by umožnila uložiť sankciu 500 eur občanovi za urážku verejného činiteľa (politika).

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prichádza druhý názor

Návrh totiž podľa znenia definuje už nový priestupok "urážka verejného činiteľa pre výkon jeho právomocí". O spáchaní priestupku by podľa takéhoto návrhu mal po novom rozhodovať štátny úradník. Riaditeľ spomínanej aliancie Peter Kunder si však myslí, politici nepotrebujú špeciálnu ochranu pred kritikmi a ako takí by mali väčšiu inváziu do ich súkromia a aj expresívnejší slovník zvládať.

"Zavedenie takého priestupku by sa stalo bičom, ktorý by sa vznášal nad kritikmi práce verejných činiteľov. Práve v tomto slovenská spoločnosť potrebuje veľmi slobodnú verejnú diskusiu," varuje riaditeľ aliancie Kunder.

Spomínaná novela Zákona o policajnom zbore je momentálne vo fáže, kedy prebieha pripomienkové konanie a ktoré rezort momentálne vyhodnocuje. "Uzákoňovanie špeciálnych postupov na trestanie kritikov konania mocných je chorý nápad. Potrebujeme slobodu kritizovať návrhy zmien, ktoré sú formálne, pridrahé, hlúpe, nedomyslené, či, naopak, premyslené, no myslené veľmi zle. A súčasťou toho musí byť aj sloboda nelichotivo sa vyjadrovať o politikoch, či iných verejných činiteľoch, ktorí také návrhy predkladajú,“ dodal na záver Kunder.