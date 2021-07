Na Slovensku sa začala TRETIA vlna: Ešte stále sme zelení! Koronavírus sa šíri medzi nezaočkovanými

Uvedený fakt podľa rezortu zdravotníctva naznačuje, že tretia vlna epidémie sa sústredí na nezaočkovaných. Zaočkovanosť sa v regiónoch pohybuje rozdielne. Epidemiológ Inštitútu zdravotníckych analýz (IZA) Martin Pavelka uviedol, že na základe súčasných dát je možné konštatovať, že začala tretia vlna. Rozhodujúca bude miera zaočkovanosti, ktorá je na Slovensku veľmi nízka.

Okresy ostávajú zelené

Všetky okresy zostávajú od pondelka 2. augusta v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu. "Aspoň 1. dávku očkovacej látky má od 26 do 59 percent ľudí na Slovensku, plne zaočkovaných oboma dávkami vakcíny je v našej krajine z pohľadu optiky na jednotlivé regióny od 23 do 54 percent osôb," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Začala tretia vlna

Epidemiológ Martin Pavelka však upozorňuje, že reprodukčné číslo je na Slovensku už tretí týždeň po sebe nad svojou kritickou hodnotou 1. "Otvorene teda môžeme skonštatovať, že na Slovensku sa už začala tretia epidemická vlna. Táto epidemická vlna je charakterizovaná novým delta variantom, ktorý bol prvýkrát detekovaný v Indii a ktorý je infekčnejší ako predošlé varianty. Do stretu sa sním dostane každá jedna osoba," uviedol.

Delta variant sa prejavuje ťažším priebehom ochorenia COVID-19 a ťažký priebeh nastáva už aj v nižších vekových kategóriách. "V porovnaní s predošlým alfa variantom, ktorý bol prvýkrát detekovaný vo Veľkej Británii, sa riziko ťažkého priebehu spojeného s hospitalizáciou zvyšuje zhruba dvakrát," skonštatoval Pavelka.

Najúčinnejšou formou je očkovanie

Rôzne epidemiologické štúdie potvrdzujú, že najúčinnejšou formou ochrany pred delta variantom je očkovanie. "Kriticky dôležité je však nezmeškať druhú dávku. Okno príležitosti sa teda postupne zatvára a teraz je posledná šanca stihnúť sa kompletne zaočkovať ešte pred tým, kým sa tretia vlna môže dostať do vysokých čísiel," upozorňuje epidemiológ.

Nezaočkovaných je stále viac, rozdiely medzi regiónmi sú obrovské

Každá osoba, ktorá nie je očkovaná si automaticky vyberá to, že sa vírusom nakazí. "Vyberá si tak nebezpečnú možnosť, ktorej následkami môžu byť dlhodobé zdravotné komplikácie, ale aj smrť. Naproti tomu je očkovanie vysoko bezpečné a vysoko účinné. Vyberme si život a neriskujme svoje vlastné zdravie a zdravie našich najbližších." Očkovaním chránime seba a súčasne prispievame ku kolektívne imunite - chránime teda celé Slovensko, povedal Pavelka.

Na Slovensku je viac nezaočkovaných osôb ako zaočkovaných osôb. Súčasne máme výrazné regionálne rozdiely. "Bratislava má napríklad plne zaočkovaných až 70% svojich obyvateľov vo vekovej kategórií nad 50 rokov. Nasledujú Dunajská Streda, Pezinok, Senec a Trnava. Kým vysoko zaočkované regióny prejdú treťou vlnou bez toho, aby to ich obyvatelia pocítili, v nízko zaočkovaných regiónoch sa naši najbližší ocitnú v nemocnici a nie všetci ochorenie COVID-19 môžu prežiť. Čas na očkovanie je teraz," dodal.

Čo platí v zelených okresoch:

- pri vstupe na svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach verejného stravovania je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín,

- pri státí na takýchto udalostiach platí zaplnenosť do 50 percent kapacity priestoru. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb. Pri sedení sa môže priestor zaplniť do 75 percent kapacity. V interiéri môže byť maximálne 500 osôb, v exteriéri maximálne 1000 osôb,

- v interiéroch obchodných domov naďalej platí zákaz konzumácie jedál a nápojov. Netýka sa to však prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch,

- pre vstup do vnútorných služieb prevádzok akvaparkov sa vyžaduje negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín, RT-PCR/LAMP nie starší ako 72 hodín. Deti do 12 rokov ho nepotrebujú. Obsadenosť môže byť najviac 50 percent kapacity sektoru alebo maximálny počet zákazníkov 1000,

- vo fitnescentrách môže byť najviac 50 zákazníkov alebo jeden zákazník na 15 štvorcových metrov,

- pre divadelné, filmové, hudobné alebo iné umelecké predstavenia v zelených okresoch platí, že v interiéri môže byť najviac 500 ľudí a v exteriéri najviac 1000 ľudí.