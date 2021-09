PREDIKCIE najbližších dní: Koronavírus naplno zaútočí! Výrazný nárast hospitalizovaných

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Najdôležitejšie je to, koľko ľudí končí v nemocniciach. Prelom leta a jesene so sebou priniesol nárast pozitívnych prípadov. Ľudí nakazených koronavírusom síce pribúda, no to, čo si treba pri delta variante všímať, sú práve počty hospitalizácií.