Čo bude v tretej vlne kľúčové? Odborník má jasnú odpoveď: Prípady budú pribúdať a opäť hrozia plné nemocnice

Včera pribudlo na Slovensku takmer 500 prípadov, čo je najviac od konca apríla, kedy sa u nás pomaly končila druhá vlna. S príchodom jesene je jasné, že nakazení budú pribúdať. Oproti minulého roku máme výhodu v tom, že existujú vakcíny. Miera zaočkovanosti je však nízka a aj to bude zrejme vplývať na intenzitu tretej vlny.

Nárast prípadov zrejme tak skoro neskončí

Podľa matematika Richarda Kollára na to, aby sme vedeli určiť, kedy nastane vrchol tretej vlny, potrebujeme poznať percento slovenskej populácie, ktorá ešte nie je dostatočne imunizovaná proti koronavírusu. "T.j. nie sú plne zaočkovaní a neprekonali dostatočne silnú infekciu počas predchádzajúcej vlny variantu alfa. Počet týchto ľudí môžeme len veľmi hrubo odhadovať a dúfať, že je čo najnižší," povedal pre Topky Kollár.

Presnejšie čísla budú odborníci vedieť odhadnúť zhruba o dva týždne, keď budú poznať dáta o tom, ako rýchlo sa koronavírus šíri v otvorených školách. "Žiaľ, je takmer isté, že neimunizovaných ľudí na Slovensku bude ešte veľmi veľa a tak nárast tak skoro neskončí," uviedol. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského sa dáta o premorenosti zbierajú a mapa by mala byť k dispozícii o niekoľko týždňov. Podľa jeho slov by nemali počty pozitívnych prípadov kvôli miere zaočkovanosti prekročiť počty, ktoré sme mali na vrchole druhej vlny.

Tretia vlna bude iná najmä v správaní obyvateľov

V čom bude tretia vlna iná ako tá druhá? Bude iná najmä v správaní obyvateľov. "Pre mnohých už v hlave pandémia skončila, preto aj akékoľvek opatrenia napísané na papieri nebudú veľmi dôkladne dodržiavané. Aj z toho dôvodu a z dôvodu vyššej miery infekčnosti delta variantu očakávame rýchlejší nástup vlny a jej penetráciu medzi takmer všetkých obyvateľov Slovenska," skonštatoval matematik.

Na druhej strane miera imunizácie spoločnosti podľa Kollára spôsobí to, že veľa ľudí stret s infekciou ani nezaznamená. "Všetko však záleží najmä na tom, koľko ľudí sa ešte môže infikovať a mať vážnejší priemer. Na to neexistujú žiadne relevantné dáta," uviedol.

S vírusom sa stretne každý

Podľa odborníka nenastane žiaden zlom. "Otvorené školy a pracoviská, nízka miera ochoty dodržiavať prísnejšie opatrenia a zároveň voľnejšie opatrenia, toto všetko spôsobí, že sa vírus dostane nielen na Slovensku už čoskoro všade, stretne sa s ním každý. Niekto vo väčšej, iný v menšej miere," povedal Kollár.

Veľké hromadné podujatia, ako napríklad návšteva pápeža, budú podľa matematika len doplnkom a prispejú k rýchlejšiemu šíreniu, no nebudú zrejme tým rozhodujúcim faktorom. "Ten je naše všeobecné správanie a to sa zrejme už zásadne nezmení," uviedol.

Reálne hrozia plné nemocnice

Okrem počtov pozitívnych rastie aj počet hospitalizovaných. Košická nemocnica hlási už teraz taký počet hospitalizovaných, ako mala minulý rok v októbri. "Všetko závisí presne o toho, aká veľká časť populácie je ešte neimunizovaná, špeciálne v rizikových skupinách (nad 70 rokov, rôzne sprevádzajúce ochorenia, a pod.). Posledné dáta ukazujú, že miera hospitalizácií vzhľadom na počet nových prípadov nie je u nás iná ako v minulej vlne, takže reálne hrozia plné nemocnice," skonštatoval matematik.

Ten trend síce ešte donedávna vyzeral optimistickejšie, no dáta z posledných dní ukazujú horšiu víziu. "Veľa sa dozvieme v najbližších týždňoch, pretože doteraz bol dominantným módom nových prípadov ich import zo zahraničia. To sa stáva nepodstatné, a tak spolu so stratou dôležitosti kontroly na hraniciach, je teraz dôležitejšie, čo sa bude diať v našich školách. Až to ukáže, čo môžeme čakať v nasledujúcich mesiacoch," dodal.