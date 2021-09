VIDEO Minister Krajniak spúšťa revolúciu v treťom pilieri: Reforma dôchodkov má priniesť istoty

Krajniak chce okrem súkromných spoločností v oblasti tretieho piliera zaviesť aj štátom garantované sporenie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v pondelok predloží do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) reformu 3. penzijného piliera. Mohli by sa tak rozšíriť možnosti sporenia v 3. pilieri, čo by prinieslo výhody pre ľudí i zamestnávateľov. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.