VIDEO Časť dôchodkovej reformy ide na pripomienkovanie: Ústavný zákon nebude

Cieľmi reformy sú podľa Krajniakových slov zabezpečenie dôstojného dožitia pre tých, ktorí odpracovali desiatky rokov, či odstránenie diskriminácie v súvislosti s nižšími dôchodkami žien s deťmi. Rezort chce v reforme viac zohľadňovať aj zásluhovosť a solidaritu. Dôchodkový systém takisto musí byť trvalo udržateľný.

VIDEO Milan Krajniak priblížil ako bude vyzerať dôchodková reforma

Do MPK teda putuje prvá časť reformy, druhý aj tretí zákon pripravuje rezort ešte v tomto roku. V prvej časti reformy je zahrnutý napríklad rodičovský bonus, zrušenie odvodového stropu alebo zvyšovanie dôchodkovej úľavy.

Ako vysvetlil Krajniak, vďaka rodičovskému bonusu sa budú zvyšovať dôchodky podľa počtu detí. Napríklad žena so štyrmi deťmi v súčasnosti dostáva v priemere dôchodok vo výške 466 eur, po reforme by mal byť jej mesačný dôchodok o viac ako 100 eur vyšší.

Princíp rodičovského bonusu spočíva v tom, že dieťa pracujúce na Slovensku môže prispieť svojim rodičom piatimi percentami zo svojho vymeriavacieho základu, čo by malo platiť od januára 2023. Ak má dvoch rodičov, delí sa to rovnomerne, teda 2,5 % z vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa dostane matka a 2,5 % dostane otec. Rezort však počíta aj s raritnými prípadmi, keď je rodičov viac (napríklad jeden otec sa staral o dieťa do určitého veku a druhý po zvyšok času, kým nedosiahlo plnoletosť), alebo keď sa jeden z rodičov na starostlivosti o dieťa nepodieľal. "Bude mať možnosť do konca októbra 2022 jednému, prípadne aj obom rodičom, neprispievať z tohto rodičovského bonusu," uviedol Krajniak.

Dôchodkovú reformu sčasti zaplatia ľudia s vyššími zárobkami. Rezort totiž navrhuje zrušiť odvodové stropy pre zhruba päť percent najbohatších ľudí v krajine. "Očakávam, že tu bude odpor voči takémuto opatreniu, ale my si myslíme, že ľudia, ktorí majú príjem 7700 eur mesačne a viac, si môžu dovoliť byť trošku solidárnejší," uviedol minister. Ako vyčíslil Ažaltovič, ide o menej než 50.000 najbohatších ľudí, ktorí by priniesli do rozpočtu 150 miliónov eur v roku 2023.

Reforma takisto ráta aj s Krajniakovým individuálnym dôchodkovým stropom, teda človek, ktorý odpracoval 40 rokov, môže odísť na dôchodok skôr. Ako spresnil Ažaltovič, 40 rokov je fixný počet, na rozdiel od samotného veku odchodu do dôchodku to nebude naviazané na strednú dĺžku života. Ažaltovič tiež poznamenal, že reforma ráta aj so zvyšovaním odvodovej úľavy tak pri dôchodcoch, ako aj pri študentoch z 200 na 300 eur.

Krajniak tiež dodal, že pravidlá čerpania peňazí z Fondu obnovy hovoria o tom, že dôchodková reforma musí zlepšiť udržateľnosť o 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). Aktuálna verzia reformy však prinesie úsporu až dvoch percent HDP.