Matky, pripravte sa na zmeny od ministra Krajniaka: Zavádza sa rodičovský bonus, TAKÉTO budú po novom dôchodky!

Deti vraj podľa ministra budú môcť navyše prispieť na penzie svojich rodičov bez toho, že by ich to niečo stálo. Novinky sa ale dotknú až budúcich seniorov, ktorí budú žiadať o penziu až po januári 2023. "Dnes je systém nastavený tak, že ak vychováte deti, ktoré pracujú, štát sa vám za to ‚odmení‘ nižším dôchodkom. Preto systém otočíme z hlavy na nohy a bude to fungovať nasledovne: Vychovali ste deti, ktoré teraz pracujú? Tak dostanete vyšší dôchodok," stručne zhrnul Krajniak, ktorý má na nový model nachystanú aj tabuľku.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Zásadné zmeny

V prípade Krajniakovej reformy pôjde o tieto najzásadnejšie zmeny:

- dôchodkový strop 64 rokov sa ruší

- dôchodkový vek opäť nadviaže na strednú dĺžku života a každý rok sa zvýši o dva mesiace

- zmeny sa budú týkať poistencov narodených po roku 1966 (1967 a ďalej), až týmto ľuďom sa bude dôchodok vypočítavať podľa zadaného vzorca

- ženám sa bude vek skracovať o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, najviac však o 18 mesiacov

- nastolí sa individuálny odchod do dôchodku - do penzie bude môcť odísť každý, kto pracoval aspoň 40 rokov, pričom do tohto obdobia sa zaráta aj obdobie strávené na úrade práce

- za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku sa penzia skráti o 0,3 %

Rodičovský bonus

Ministerstvo chce ale zaviesť aj rodičovský bonus, pri ktorom si ale kladie podmienky:

- dieťa musí pracovať na našom území

- každému rodičovi bude môcť toto dieťa odviesť 2,5 percenta z hrubej mzdy, spolu teda presmeruje 5 percent svojho hrubého zárobku

- rodičom-penzistom sa ich dôchodky po započítaní bonusu od dieťaťa zvýšia

- ak by deti zarábali priemernú mzdu, tak matke so 4 deťmi s priemerných dôchodkom sa penzia zvýši o vyše 110 eur

Bude to ďalší pokus-omyl, zhodnotil exminister Richter

Dôchodková reforma ministra práce Krajniaka bude ďalší pokus-omyl, ktorý mal zjavne zbytočne veľké ambície. Zhodnotil to tak exminister práce a súčasný opozičný poslanec za Smer-SD Ján Richter na sociálnej sieti.

Dôchodková reforma bola pôvodne pripravovaná ako ústavný zákon, Krajniak však od toho upustil a pripravuje ju cez tri zákony, z ktorých prvý, novelu zákona o sociálnom poistení, tento týždeň predložil na medzirezortné pripomienkové konanie.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Upustenie od ústavného zákona je síce dobrá správa, čo však nepoteší je, že pred polrokom sa mu už pochybným spôsobom podarilo do Ústavy SR pretlačiť časť svojej vysnenej dôchodkovej reformy, a to zrušenie dôchodkového stropu 64 rokov aj diskriminačný rodičovský bonus," vyjadril sa Richter s tým, že v pripomienkovaní sa tak nachádzajú v podstate len prepisy na vykonanie týchto zmien.

Zvyšovanie penzijného veku vraj pôjde ročne o dva mesiace

Novela zákona podľa neho môže spôsobiť to, že ľuďom narodeným v roku 1968 a neskôr sa bude penzijný vek zvyšovať ročne o dva mesiace. "Ľahko sa tak môže stať, že dnešná mládež bude pracovať až do sedemdesiatky, pretože dôchodkový strop 64 rokov táto vláda ruší," okomentoval exminister.

Ľuďom podľa neho veľmi nepomôže ani Krajniakov individuálny dôchodkový strop, ktorý má garantovať odchod na dôchodok po odpracovaní 40 rokov. Za každý mesiac takéhoto skoršieho odchodu do dôchodku sa má totiž penzia krátiť o 0,3 % a ľudia si to preto dobre premyslia.

Pri rodičovskom bonuse zase Richter kritizuje, že zo systému vypadnú rodičia, ktorí vychovali zdravotne znevýhodnené deti, ktoré nemôžu pracovať, alebo rodičia detí, ktorí si nie vlastnou vinou nemôžu nájsť prácu či odídu pracovať do zahraničia. V nevýhode sú podľa neho aj rodičia, ktorí nemôžu mať deti a aj tí, ktorí deti mať neplánujú, ale podieľajú sa na financovaní bezplatnej zdravotnej starostlivosti pre deti či bezplatné vzdelanie detí ostatných svojimi daňami. "Minister Krajniak tak opäť neprekvapil. S cieľom tvrdošijne si presadiť vlastné nápady nevidí, akú 'spúšť' za sebou zanecháva," uzavrel Richter.

